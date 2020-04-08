KYK yurtlarına getirilen düzenleme özel yurtlara da getirilsin

Marmara Üniversitesinden bir öğrenci

Bilindiği üzere tüm dünyanın gündeminde olan ve yakın zamanda Türkiye'de de görülen virüs dolayısıyla birçok alanda tedbirler alınmıştır. Alınan tedbirler doğrultusunda eğitime ara verilmiş, KYK yurtları ve özel yurtlardaki öğrenciler çıkarılmıştır. KYK yurtlarıyla ilgili düzenlemeler yapılmış ve kamuoyuna duyurulmuş olsa da özel yurtlar ile ilgili düzenlemeler hâlâ yapılmamış veya duyurulmamıştır.

Kaldığımız özel yurt yönetimi yurttaki tüm öğrencilerden yalnızca 10 gün kaldığımız mart ayının taksitini eksiksiz olarak almış ve göndermiş oldukları kısa mesajla diğer ayların taksitlerini bizleri imzalamış olduğumuz sözleşmeyi icraya vermekle tehdit edercesine diğer ayların aidatlarını talep etmiştir. Yurttan iletişim halinde olduğum arkadaşlarım ve aileleri, içerisinde barınamadığımız ve hiçbir şekilde yararlanamadığmız yurt ücretini ödemeyi reddetmişlerdir.

Velilerin aramış olduğu yurt yönetimine sordukları "Çocuklarımızın kalmadığı ve hizmet almadıkları yurdun aidatını neden ödemek zorundayız" sorusuna, "Biz özel yurduz, sözleşmemiz var, MEB'den yazı geldi" şeklinde cevaplar vermiş ancak ailelerin MEB'den gelen yazıyı gönderme talebine, "Yarın göndeririz" gibi geçiştirici cevaplar vermiştir.

Yurt arkadaşlarım, ben ve ailelerimiz yurt ücretlerinin tamamının ödenmesi gerektiğini kabul etmiyor ve en kısa zamanda KYK yurtlarına getirilen düzenleme gibi bir düzenlemenin de özel yurtlar konusunda getirilmesini istiyoruz.

Özel yurdun öğrencilere gönderdiği mesaj.

Hacettepeli öğrenciler kalmadıkları yurdun ücretini ödemek istemiyor