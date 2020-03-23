İsveç’te koronavirüs gölgesinde kitlesel izinler ve işten atmalar başladı

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Virüsün İsveç’te etkisini göstermesinden sonra çalışanlara ücretlerinin yüzde 20 oranında düşürmelerini dayatan İskandinavya Hava Yolları (SAS), 4 bini İsveç’te toplam 10 bin çalışanını izne ayırdı.

İsveç’in en büyük tekelleri arasında yer alan otomotiv devi Volvo Cars, fabrika ve bürolarında çalışan 25 bin emekçiye 2 hafta süreyle izin verirken Volvo Kamyon, Göteborg ilinde bin 500 kişinin çalıştığı fabrikada üretimi iki hafta süreyle durdurma kararı aldı.

OTELLERDE İŞÇİ KIYIMI

İsveç’in en büyük otel zincirleri Scandic ve Nordic Choice, binlerce çalışanının işine son vermeyi kararlaştırdı. 17 bin çalışanı bulunan Nordic Choice 3 bin çalışanını işten attı. İskandinavya ülkelerinde faaliyet gösteren şirketin İsveç’te yüz civarında oteli bulunuyor. Scandic ise İsveç’teki otel ve tesislerinde çalışan 2 bin emekçinin işine son verdi.

Gemicilik şirketi Stena Line, çalışanlardan yarısına tekabül eden 950 emekçinin işine son verdi.

Yazılı bir açıklama yapan Stena Line’ın Genel Müdürü Niclas Mortensson, “İçinde bulunduğumuz durumda çalışmaları yürütmek ve giderlerimizi düşürmek için başka bir tercihimiz olamazdı” ifadeleriyle işten atılmaları savundu.

Salgını bahane eden havacılık şirketi Norwegian da 7 bin 300 çalışanını zorunlu izne ayırdı. Çalışanlarına düşük ücret ödemek ve kötü koşullarda çalışmakla suçlanan Norwegian’ın 11 bin çalışanı bulunuyor.

İşçi bulma kurumunun yayınladığı son veriler, küçük ve orta ölçekteki işletmelerde işten atılmaların arttığını gösteriyor. Mart ayının ilk yarısında yüzde 75’i başkent Stockholm’de olmak üzere otel ve restoranlarda çalışan 4 bin 669 emekçinin işine son verildi.

HÜKÜMETE “İŞÇİLER İÇİN ÖNLEM AL” ÇAĞRISI

SAS ile sendikalar arasında 10 bin çalışanın izne ayrılması için yapılan anlaşmadan sonra medyaya açıklama yapan Pilot Sendikası Başkanı Martin Lindgren, İsveç Dışişleri Bakanlığı’nın uçuşlarla ilgili uyarılarından sonra şirketin böylesi bir kararı almasının kendilerini şaşırtmadığını söyledi.

İskandinavya’nın değişik ülkelerinde SAS çalışanlarının değişik koşulları olduğuna dikkat çeken Lindgren, İsveç’teki zorunlu izinlerin işten atılmalarla sonuçlanacağı uyarısında bulundu. İsveç Hükümetine işten atılmaların engellenmesi için önlem alması çağrısı yaptı.

HÜKÜMETİN DESTEĞİ PATRONLARA

Hükümet ise, korona salgını nedeniyle tekellere 300 milyar kronluk bir kriz paketi hazırladı. 7 Nisan günü yürürlüğe girecek kriz paketi çalışanlarını zorunlu izne ayıran şirketlere maddi destek vermeyi amaçlıyor.

Çalışanlarının ücretlerinin yüzde 90’ını ödeyerek izne ayıran işverenlere masraflarının yüzde 50’si kriz paketi için ayrılan bütçeden ödenecek.

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