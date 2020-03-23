23 Mart 2020 12:00

İsveç’te sağlıkta özelleştirme koronavirüs kaosu yarattı: Hastaneler yetersiz

İsveç'te uzun yıllardır uygulanan neoliberal politikalar koronavirüs pandemisiyle birlikte sağlık sektöründe kaosa neden oldu. Hastaneler yetersiz kaldı, sahra hastaneleri kuruluyor.

Fotoğraf: Brage.aronsen/WIKIMEDİA COMMONS (CC-BY-SA 4.0)

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    Murat KUSEYRİ
    Stockholm

    İsveç Halk Sağlığı Kurumu’nun 22 Mart günü yayınladığı istatistiklere göre İsveç’te bin 906 kişinin testleri pozitif çıktı. 21 kişi yaşamını yitirdi.

    Hastalığa yakalananların yüzde 40’ına tekabül eden 760 kişi başkent Stockholm’den. Hastanelerin yoğun bakım için yatak sayısı hastalananlar için yeterli olmayınca İsveç ordusu devreye girdi. Stockholm’un 70 kilometre kuzeyindeki Uppsala kenti ve Stockholm’deki fuar alanına sahra hastaneleri kurma çalışmaları başlattı.

    Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) son yayımladığı rapor Avrupa Birliği ülkeleri arasında en az yatak sayısının İsveç’te olduğunu gösteriyor. OECD ülkelerinde her bin kişiye 4,7 yatak düşerken bu sayı İsveç’te 2,4.

    UYARI YAPILDI, İSVEÇ HÜKÜMETİ CİDDİYE ALMADI

    2007 yılında Kriz Hazırlık Kurumu, “Pandemi için planlama yapın” başlıklı raporunda “Bir influenza epidemisi geliyor, ama ne zaman ve hangi sonuçlara yol açacağını bilmiyoruz” diyerek bir salgının gelmekte olduğu uyarısında bulundu.

    Bir devlet kurumunun yaptığı bu uyarıya rağmen işbaşına gelen hükümetler uyarıları ciddiye alıp önlem almak yerine sağlık sektöründe özelleştirme ve tasarruf politikalarını sürdürmeyi yeğlediler.

    ÖZELLEŞTİRMENİN SONUCU

    Stockholm’de koronavirüs nedeniyle hastalananların büyük bir çoğunluğu İsveç’in en büyük ikinci hastanesi Yeni Karolinska Hastanesinde tedavi görüyor. Daha önce kamuya ait hastanenin bazı bölümlerinin özel şirketlere devredilmesinden sonra muayene ücretleri arttı. Çalışanların çalışma temposu ve iş yükü arttı. Hastaneyi devralan özel şirketlerin patronları ettikleri aşırı kârları yurt dışına çıkardı.

    Sağ partilerin yönetimde olduğu Stockholm İl Meclisi, geçtiğimiz yılın ortalarında da sağlık sektöründe tasarrufa gidilmesini kararlaştırdı. Yeni Karolinska Hastanesinde görev yapan 250 doktor ve 350 hasta bakıcının işten çıkarılması kararı verildi.

    3 BİN SAĞLIK EMEKÇİSİ İŞTEN ATILMALARI PROTESTO ETMİŞTİ

    Sosyal medya üzerinden örgütlenen sağlıkçılar, geçtiğimiz yılın aralık ayında kemer sıkma politikası ve işten atılmaları protesto etmek için İl Genel Meclisi binası önünde protesto gösterisi yaptı. 3 bin sağlık emekçisi İl Genel Meclisi yönetiminin istifasını ve hastanenin kamuya devredilmesini talep etti.

    Sağlık çalışanlarının medyaya yaptıkları açıklamalar korona salgınından sonra personel sayısının yetersiz olduğunu, doktor ve diğer sağlık görevlilerinin kullanmaları için yeterli maske ve koruyucu elbiselerin olmadığını gösteriyor.

    Yeterli yatak ve bakım yerinin olmadığını bilen Halk Sağlığı Kurumu’nun en büyük korkusu çok sayıda kişinin aynı zamanda hastalanması.

    Yeni liberal virüsün on yıllardır yayıldığı İsveç, sağlıktaki tasarruf politikaları, özelleştirmeler ve şirketleştirmelerle korona virüsünü halk için olduğundan daha büyük bir tehlikeye dönüştürdü.

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