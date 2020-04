EMEP’ten infaz düzenlemesi açıklaması: Mecliste eller adil düzenleme için kalkmalı

Koronavirüs salgını sırasında gündeme gelen infaz düzenlemesi Meclis’te görüşülmeye devam ederken Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Selma Gürkan bir açıklama yaparak “Mecliste eller adil, eşitlikçi ve ayrımsız bir düzenlemenin kararını almak için kalkmalıdır.” dedi.

“HDP’li siyasetçi, milletvekili, belediye başkanları başta olmak üzere tüm muhalif siyasetçilerin, gazetecilerin, açıkçası hükümet politikalarını eleştiren herkesin şimdiye kadar terör, vatan hainliği, casusluk gibi akıl dışı suçlamalarla muamele görmesi yetmiyormuş gibi infaz düzenlemesinin de dışında tutuldular.” diyen Gürkan, iktidarın ‘bir öc alma refleksiyle’ hareket ettiğini ifade etti.

"TEK ADAM YÖNETİMİNİN KİNDARLIĞININ GÖSTERGESİ"

Selahattin Demirtaş, Osman Kavala gibi mahkemelerin tahliye kararından sonra cezaevi kapısında yeni bir suç isnadıyla geri gönderen çok sayıda kişinin olduğunu söyleyen Gürkan, “Ceza verilmekle kalmıyor cezaevi süreci, salınma süreci ve infaz ayrı bir baskı konusu haline getiriliyor. Işık hızıyla açılan davalar, aylarca hazırlanmayan iddianameler, hukuksuzca tutuklu yargılamalar iktidarın hukuk anlayışının eseridir. İnfaz yasası da bu anlayışın devamında geliyor. Adaletle uzaktan yakından ilgisi olmayan bu düzenlemeyle kadına şiddet uygulayanlar, cinsel istismar ve saldırıda bulunanlar, kaçakçılıktan mafyaya, uyuşturucu tacirliğinden ceza alanlar olanlar salınacak ama düşünce suçluları, muhalifler, gazeteciler cezaevinde kalmaya devam edecek. Bu ayrımcılık tek adam yönetiminin kindarlığının göstergesidir. Saray talimatlarıyla görülen ve sonuçlandırılan hukuksuz yargılamaların bir an önce sonlandırılması gerekirken tersine ayrımcı bir infaz yasasıyla ‘yola devam’ denmiş oluyor.” dedi. Gürkan açıklamasında Meclise de çağrı yaparak, “Meclis genel kurulunda görüşmeye açılan bu ayrımcı ve adaletsiz infaz düzenlemesi geri çekilmeli ve bir an önce devletin sorumluluğu altında bulunan tutuklu ve hükümlülerin salgın nedeniyle tehdit altındaki can güvenliklerinin sağlanması esas alınmalı; adalet ve eşitlik temelinde, kamu vicdanında yara açmayacak bir düzenleme yapılmalıdır.” ifadelerini kullandı. (İstanbul/EVRENSEL)

