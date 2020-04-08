08 Nisan 2020 12:32

48 örgütten ortak açıklama: Romanlar virüsten çok açlıkla mücadele ediyor!

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla ortak açıklama yapan 48 örgüt, Romanların virüsten çok açlıkla mücadele ettiğini vurgulayarak acil taleplerini sıraladı.

Ayrımcılığa yönelik tepkilerini içeren dövizler taşıyan Roman vatandaşlar.

Fotoğraflar: Basın bülteni

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    8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla 48 örgütten yapılan ortak çağrıda Romanların virüsten çok açlıkla mücadele ettiği belirtildi

    Açıklamada, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nün bu yıl koronovirüs ekseninde ve acil eylem planı talebiyle gündeme getirilmek istendiği belirtildi.

    14 ülkeden gelen Roman delegelerin katılımıyla 8 Nisan 1971 tarihinde düzenlenen Dünya Roman Kongresi ile Romanlara yönelik olumsuz yargılara, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı örgütlü mücadele başladığı belirtilen açıklamada, "1990 yılındaki 4. kongreye yaklaşık 300 Roman delege katıldı ve o kongrede, 8 Nisan’ın Dünya Roman Günü olarak kutlanmasına karar verildi" hatırlatması yapıldı.

    Acı dolu geçmişe sahip olan Romanlar için örgütlü mücadeleye girişmenin bir zafer olduğu ifade edilen açıklamada "O günden beri, her 8 Nisan’da bu hüzünlü zafer kutlanıyor” denildi.

    ROMANLARIN TOPLUMUN AYRILMAZ PARÇASI OLDUĞU KABUL GÖRMÜYOR

    Türkiye’de Romanlar toplumun ayrılmaz parçası olsa da bu durumun, hâlâ bir gerçek olarak kabul görmediğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Romanlar, en temel haklarını diğer vatandaşlarla eşit ölçüde kullanamıyor. Kullanmak istese de -başta ayrımcı davranışlar olmak üzere- ciddi engellerle karşılaşıyor. Romanlar eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki en temel haklara erişemediği gibi saydığımız tüm alanlarda şiddetli ayrımcılığa uğruyor.”

    ROMANLAR, KORONA GÜNLERİNDE BİR KEZ DAHA AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYA

    Olağan dönemlerde bile haklarına erişemeyen Romanların, koronovirüsün dünyayı sardığı bir dönemde bir kez daha derin ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, şu örnekler aktarıldı:

    "Bir ilçede 'Romanlar zaten virüslü' denilerek mahalle ilaçlanmıyor. Bir başka ilçede kâğıt topladıkları arabalara el konuyor, üstüne bir de ceza yazılıyor! Bazı yerlerde sosyal yardım almaya gidenler, eli boş dönüyor. Bireylerden 'Bizi virüs öldürmezse açlık öldürecek' isyanı yükseliyor."

    Salgın öncesinde, derin yoksulluğa rağmen bir şekilde hayatta kalma stratejisi geliştiren Romanlar için yeni bir dönem başladığı belirtilen açıklamada "Toplum, son yıllarda temel haklara erişme kaygısı taşırken artık 'Hayatta kalabilecek miyim' kaygısı taşıyor. 2012’den beri Roman Sivil Toplumu, 'her an afetteymiş gibi' davranılarak politika üretilmesini, acil eylem grubu oluşturulmasını talep ediyor. Yıl 2020, acil eylem grubu yok ama acil eylem durumu var. Bu apaçık ortada” denildi.

    ACİL TALEPLER

    Roman vatandaşlar için acilen harekete geçilmesi talep edilen ve bir kez daha “Ayrımcılığa artık son verin” denilen açıklamada şu acil taleplere yer verildi:

    • Sosyal yardımlar kapsamında Kovid-19 mücadelesi süresince bu yoksul kırılgan kesimlere düzenli nakit yardımında bulunulması,
    • Yoksul kesimlerin gıda temininde sorun yaşamaması için erzak desteği/sıcak yemek desteği sağlanması,
    • İçinde deterjan, sabun, kolonya, kağıt mendil gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerinin dağıtılması,
    • Su, elektrik, iletişim, doğal gaz faturalarının ödemesinin mücadele bitene kadar ertelenmesi ve ödemelerinin zamana yayılması,
    • Su, elektrik, iletişim, doğal gazı kesik olanlara ivedilikle su, elektrik, doğal gaz ve iletişim hizmetlerinin yeniden verilmesi,
    • Yoksul ve kırılgan kesimlerin ulaşabileceği mobil ve gezici sağlık hizmeti verilmesi,
    • Kovid-19 şüphesi gösteren evsizlerin izolasyonda olabilecekleri, düzenli ve besleyici gıdalarla beslenebilecekleri, sağlık personeli desteği olan mekanların tahsis edilmesi,
    • İlaç katkı paylarının Kovid-19 ile mücadele süresince kaldırılması,
    • Nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olan bu mahallelerde düzenli aralıklarda dezenfeksiyon yapılması,
    • Mahallelerde sosyal yaşamın, dayanışmanın bir parçası olan kapı önü toplanmalarının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapılması,
    • Kovid-19'dan korunma, salgının önlenmesi konusundaki kamu spotlarının düzenli olarak STK’lar ve toplum önderleri aracılığıyla yoksul kırılgan kesimlerin çevrelerinde yayılmasının temin edilmesi,
    • Kovid-19 sonrasında eğitimden kopan Roman çocukları için telafi eğitimi planlanıp uygulanması,
    • İşini kaybetmiş ailelerin tekrar iş kurana kadar Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında değerlendirilmesi,
    • İvedi bir şekilde okur-yazar olmayan Romanlar için okur yazarlık kursuna başlatılması.

    İMZA VEREN ÖRGÜTLER

    1. Anadolu Abdalları Ortak Platformu – İstanbul
    2. Anadolu Yakası Ayrom Derneği - İstanbul
    3. Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu – Edirne
    4. Çekmeköy Roman Derneği - İstanbul
    5. Dikili Romanlar Derneği - İzmir
    6. Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Spor Kulübü Derneği - Diyarbakır
    7. Dom Toplulukları Derneği -Hatay
    8. Dudullu Roman Derneği - İstanbul
    9. Edirne Dernekler Federasyonu – Edirne
    10. Edirne Roman Gençliği Derneği  - Edirne
    11. Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Derneği - Edirne
    12. Ege Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu
    13. Ege Romanlar Gençlik Derneği – İzmir
    14. Ege Romanları Selanik Derneği – İzmir
    15. Gaziantep Müzisyen Geliştirme ve Spor Derneği - Gaziantep
    16. Göçmen ve Roman Çocuklarına Eğitim Derneği - İstanbul
    17. Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği - Balıkesir
    18. Gördes Çağdaş Romanlar Derneği – Manisa
    19. Gördes Şen Romanlar Derneği – Manisa
    20. Gülenyüz Yaşamla Mücadele Derneği - İstanbul
    21. Hatay Dom Federasyonu - Hatay
    22. Hatay Dom Gençleri Koruma Derneği - Hatay
    23. Hatay Dom Kadınları Derneği - Hatay
    24. Hatay Dom Müzisyenleri Derneği - Hatay
    25. Hatay Ellerin Sesi Derneği - Hatay
    26. Hatay Engellilere Gülümse Derneği - Hatay
    27. Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dermeği - Hatay
    28. İstanbul Anadolu Yakası Tüm Romanlar Derneği - İstanbul
    29. İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul
    30. İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul
    31. İzzetpaşa Roman Spor Derneği – İstanbul
    32. İzzetpaşa Romanları Kalkındırma Derneği – İstanbul
    33. Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Samsun
    34. Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği - Kilis
    35. Kilis Davulcular Yardımlaşma ve Spor Derneği - Kilis
    36. Manisa Bölgesi Romanları Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği – Manisa
    37. Muratlı Genç Romanlar Derneği -Tekirdağ
    38. Roman Gençlik Derneği- Edirne
    39. Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği-İzmir
    40. Selimşahlar Romanlar Derneği – Manisa
    41. Sıfır Ayrımcılık Derneği - İstanbul
    42. Şanlıurfa Davulcular – Zurnacılar Derneği – Şanlıurfa
    43. Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği – İstanbul
    44. Trakya Müzisyenler Derneği
    45. Trakya Roman Gençleri Eğitim Kültür Araştırma İstihdam ve Yardım Derneği – Edirne
    46. Trakya Romanları Eğitim Araştırma Kültür Geliştirme Derneği - Edirne
    47. Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma Derneği – İzmir
    48. Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği – İzmir

    (HABER MERKEZİ)

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