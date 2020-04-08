48 örgütten ortak açıklama: Romanlar virüsten çok açlıkla mücadele ediyor!

8 Nisan Dünya Romanlar Günü dolayısıyla 48 örgütten yapılan ortak çağrıda Romanların virüsten çok açlıkla mücadele ettiği belirtildi

Açıklamada, 8 Nisan Dünya Romanlar Günü’nün bu yıl koronovirüs ekseninde ve acil eylem planı talebiyle gündeme getirilmek istendiği belirtildi.

14 ülkeden gelen Roman delegelerin katılımıyla 8 Nisan 1971 tarihinde düzenlenen Dünya Roman Kongresi ile Romanlara yönelik olumsuz yargılara, ırkçılığa ve ayrımcılığa karşı örgütlü mücadele başladığı belirtilen açıklamada, "1990 yılındaki 4. kongreye yaklaşık 300 Roman delege katıldı ve o kongrede, 8 Nisan’ın Dünya Roman Günü olarak kutlanmasına karar verildi" hatırlatması yapıldı.

Acı dolu geçmişe sahip olan Romanlar için örgütlü mücadeleye girişmenin bir zafer olduğu ifade edilen açıklamada "O günden beri, her 8 Nisan’da bu hüzünlü zafer kutlanıyor” denildi.

ROMANLARIN TOPLUMUN AYRILMAZ PARÇASI OLDUĞU KABUL GÖRMÜYOR

Türkiye’de Romanlar toplumun ayrılmaz parçası olsa da bu durumun, hâlâ bir gerçek olarak kabul görmediğinin altı çizilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Romanlar, en temel haklarını diğer vatandaşlarla eşit ölçüde kullanamıyor. Kullanmak istese de -başta ayrımcı davranışlar olmak üzere- ciddi engellerle karşılaşıyor. Romanlar eğitim, istihdam, barınma, sağlık ve sosyal hizmetler alanındaki en temel haklara erişemediği gibi saydığımız tüm alanlarda şiddetli ayrımcılığa uğruyor.”

ROMANLAR, KORONA GÜNLERİNDE BİR KEZ DAHA AYRIMCILIKLA KARŞI KARŞIYA

Olağan dönemlerde bile haklarına erişemeyen Romanların, koronovirüsün dünyayı sardığı bir dönemde bir kez daha derin ayrımcılıkla karşı karşıya kaldığı vurgulanan açıklamada, şu örnekler aktarıldı:

"Bir ilçede 'Romanlar zaten virüslü' denilerek mahalle ilaçlanmıyor. Bir başka ilçede kâğıt topladıkları arabalara el konuyor, üstüne bir de ceza yazılıyor! Bazı yerlerde sosyal yardım almaya gidenler, eli boş dönüyor. Bireylerden 'Bizi virüs öldürmezse açlık öldürecek' isyanı yükseliyor."

Salgın öncesinde, derin yoksulluğa rağmen bir şekilde hayatta kalma stratejisi geliştiren Romanlar için yeni bir dönem başladığı belirtilen açıklamada "Toplum, son yıllarda temel haklara erişme kaygısı taşırken artık 'Hayatta kalabilecek miyim' kaygısı taşıyor. 2012’den beri Roman Sivil Toplumu, 'her an afetteymiş gibi' davranılarak politika üretilmesini, acil eylem grubu oluşturulmasını talep ediyor. Yıl 2020, acil eylem grubu yok ama acil eylem durumu var. Bu apaçık ortada” denildi.

ACİL TALEPLER

Roman vatandaşlar için acilen harekete geçilmesi talep edilen ve bir kez daha “Ayrımcılığa artık son verin” denilen açıklamada şu acil taleplere yer verildi:

Sosyal yardımlar kapsamında Kovid-19 mücadelesi süresince bu yoksul kırılgan kesimlere düzenli nakit yardımında bulunulması,

Yoksul kesimlerin gıda temininde sorun yaşamaması için erzak desteği/sıcak yemek desteği sağlanması,

İçinde deterjan, sabun, kolonya, kağıt mendil gibi malzemelerin bulunduğu hijyen kitlerinin dağıtılması,

Su, elektrik, iletişim, doğal gaz faturalarının ödemesinin mücadele bitene kadar ertelenmesi ve ödemelerinin zamana yayılması,

Su, elektrik, iletişim, doğal gazı kesik olanlara ivedilikle su, elektrik, doğal gaz ve iletişim hizmetlerinin yeniden verilmesi,

Yoksul ve kırılgan kesimlerin ulaşabileceği mobil ve gezici sağlık hizmeti verilmesi,

Kovid-19 şüphesi gösteren evsizlerin izolasyonda olabilecekleri, düzenli ve besleyici gıdalarla beslenebilecekleri, sağlık personeli desteği olan mekanların tahsis edilmesi,

İlaç katkı paylarının Kovid-19 ile mücadele süresince kaldırılması,

Nüfus yoğunluğu oldukça yüksek olan bu mahallelerde düzenli aralıklarda dezenfeksiyon yapılması,

Mahallelerde sosyal yaşamın, dayanışmanın bir parçası olan kapı önü toplanmalarının yapılmaması konusunda bilgilendirme yapılması,

Kovid-19'dan korunma, salgının önlenmesi konusundaki kamu spotlarının düzenli olarak STK’lar ve toplum önderleri aracılığıyla yoksul kırılgan kesimlerin çevrelerinde yayılmasının temin edilmesi,

Kovid-19 sonrasında eğitimden kopan Roman çocukları için telafi eğitimi planlanıp uygulanması,

İşini kaybetmiş ailelerin tekrar iş kurana kadar Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında değerlendirilmesi,

İvedi bir şekilde okur-yazar olmayan Romanlar için okur yazarlık kursuna başlatılması.

İMZA VEREN ÖRGÜTLER

Anadolu Abdalları Ortak Platformu – İstanbul Anadolu Yakası Ayrom Derneği - İstanbul Avrupa ve Balkan Roman Dernekler Birliği Federasyonu – Edirne Çekmeköy Roman Derneği - İstanbul Dikili Romanlar Derneği - İzmir Diyarbakır Domlar ve Romanlar Kültür Dayanışma ve Gençlik Spor Kulübü Derneği - Diyarbakır Dom Toplulukları Derneği -Hatay Dudullu Roman Derneği - İstanbul Edirne Dernekler Federasyonu – Edirne Edirne Roman Gençliği Derneği - Edirne Edirne Süpürgeciler Mahallesi Yardımlaşma Derneği - Edirne Ege Bölgesi Roman Dernekleri Federasyonu Ege Romanlar Gençlik Derneği – İzmir Ege Romanları Selanik Derneği – İzmir Gaziantep Müzisyen Geliştirme ve Spor Derneği - Gaziantep Göçmen ve Roman Çocuklarına Eğitim Derneği - İstanbul Gömeç Romanlar Kültür ve Dayanışma Derneği - Balıkesir Gördes Çağdaş Romanlar Derneği – Manisa Gördes Şen Romanlar Derneği – Manisa Gülenyüz Yaşamla Mücadele Derneği - İstanbul Hatay Dom Federasyonu - Hatay Hatay Dom Gençleri Koruma Derneği - Hatay Hatay Dom Kadınları Derneği - Hatay Hatay Dom Müzisyenleri Derneği - Hatay Hatay Ellerin Sesi Derneği - Hatay Hatay Engellilere Gülümse Derneği - Hatay Hatay Roman Abdal ve Domlar Birliği Yardımlaşma ve Dayanışma Dermeği - Hatay İstanbul Anadolu Yakası Tüm Romanlar Derneği - İstanbul İstanbul Öz Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul İstanbul Roman Çiçekçiler Derneği – İstanbul İzzetpaşa Roman Spor Derneği – İstanbul İzzetpaşa Romanları Kalkındırma Derneği – İstanbul Karadeniz Bölgesi Roman Kültürünü Araştırma Eğitim ve Kalkındırma Derneği – Samsun Kilis Abdallar Dayanışma ve Spor Derneği - Kilis Kilis Davulcular Yardımlaşma ve Spor Derneği - Kilis Manisa Bölgesi Romanları Roman Kültürünü Koruma ve Yaşatma Derneği – Manisa Muratlı Genç Romanlar Derneği -Tekirdağ Roman Gençlik Derneği- Edirne Romanlar Gençlik Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği-İzmir Selimşahlar Romanlar Derneği – Manisa Sıfır Ayrımcılık Derneği - İstanbul Şanlıurfa Davulcular – Zurnacılar Derneği – Şanlıurfa Şişli Roman Kültürünü Destekleme Derneği – İstanbul Trakya Müzisyenler Derneği Trakya Roman Gençleri Eğitim Kültür Araştırma İstihdam ve Yardım Derneği – Edirne Trakya Romanları Eğitim Araştırma Kültür Geliştirme Derneği - Edirne Yenişehir Roman Kadınları Kalkındırma Derneği – İzmir Yenişehir Romanları Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği – İzmir

(HABER MERKEZİ)

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