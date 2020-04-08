Bonelli'de çalışan işçiler istifaya zorlanıyor iddiası

Koronavirüs salgının ardından birçok işletmede çalışanlar işsizlik tehlikesiyle karşı karşıya. Bonelli Unlu Mamüllerinde çalışanlar, uzun süredir mesai ücretinin geç yatırılması, şube değişikliği gibi sorunlarla karşılaştıklarını anlatarak, istifa baskısında bulunulduğunu söyledi. İddialar üzerine gün içerisinde defalarca aradığımız şirket yetkililerine ise ulaşamadık.

Türkiye'de 90 şubesi bulunan Bonelli Unlu Mamüllerinde çalışan işçiler, yaşadıkları sorunları Evrensel’e anlattı. Şube değişiklikleri, mesai ücretlerinin geç yatırılması gibi durumlarla karşılaşan işçiler haklarını istedikleri an önlerine istifa dilekçesi konulduğunu söylüyor. Geçtiğimiz hafta dayanamayıp istifa ettiğini belirten ve ismini vermek istemeyen bir işçi, "Benzer şeyleri hep yapıyorlardı ama salgın döneminde satışlar neredeyse yarı yarıya düştü, bu sebeple istifaya zorlama işini artırdıklarını düşünüyorum. Birçok arkadaşım şikayette bile bulunmuyor, ya bu koşullarda çalışmaya devam ediyorlar ya da istifa edip gidiyorlar" dedi.

“SORUMLULUK ALMIYOR, CAYDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

Aynı zamanda hijyen kurallarının da oldukça az uygulanıldığını, işçilerin talep etmesi durumunda ise bazı önlemlerin yarım yamalak alındığını söyleyen işçi, çalıştıkları süreçte sigortasız 50 gün deneme süresi, istifaya zorlama, bir maskeyi 2 gün kullanın talimatı gibi uygulamalarla karşılaştıklarını dile getirdi. Kendisi gibi istifa etmek zorunda kalan arkadaşları olduğunu ve bu süreçte satışlar azaldıkça istifaların artacağını anlatan işçi, işverenlerin herhangi bir sorumluluk altına girmemek adına böyle bir caydırma yolunu seçtiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)