08 Nisan 2020 10:17

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Güneysu’ya yol yapımı için ihale yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketine yol yapımı için 152,6 milyonluk ihale yapıldı. Yol inşaat çalışması koronavirüs kısıtlamalarından etkilelenmeden başladı.

Rize Güneysu Gürgen köyünde yurttaşların tepkilerine rağmen HES inşaatı devam ediyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın memleketi Rize Güneysu’ya yol yapımı için ihale yapıldığı ortaya çıktı. 152,6 milyonluk ihale, sesiz sedasız Fora İnşaat’a verildi.

    Sözcü'den Yusuf Demir'in haberine göre, 26 Mart'ta Kanal İstanbul ihalesinden bir gün sonra 27 Mart'ta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memleketi Rize Güneysu için 152,6 milyon liralık yol ihalesi yapıldığı ortaya çıktı. İhalede, yine yasadaki olağanüstü haller için öngörülen 21b maddesi kullanıldı. Bu maddeye dayanılarak ihale duyurusu yayınlanmadı. 6 firma özel olarak ihaleye davet edildi.

    Trabzon'daki Ulaştırma Bakanlığı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğünde yapılan ihalede 3 firma teklif sundu. İhale Fora İnşaat'a verildi. İhalenin sözleşmesi 3 Nisan'da imzalandı. Sözleşmeye göre, yol inşaat çalışması koronavirüs kısıtlamalarından etkilelenmeden 7 Nisan’da başladı. İnşaatın 1 Haziran 2022'de bitirilmesi öngörüldü. (HABER MERKEZİ)

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