Eğitim Sen’den ‘Zoom’ tepkisi: MEB, yaşanan keyfiyete son vermeli

Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, öğretmenlerin son günlerde ‘zoom’ adlı uygulamayı kullanmaya zorlandığını, bunun kabul edilemeyeceğini belirterek, “MEB, bu konuda yaşanan keyfiyete son vermelidir” dedi.

MEB uzaktan eğitimi EBA’yla vermeye çalışsa da, bazı okul müdürleri öğretmenleri ‘Zoom’ adlı video-konferans programını kullanmak zorunda bıraktı. Bazı yöneticiler, öğretmenleri 100 kişilik toplantıya kadar ücretsiz olan bu programı kullanmaya teşvik etti. Bunun sonucunda kişisel bilgilerini vererek ‘Zoom’a giren bazı öğretmenlerin hesaplarından 58.5 dolar kesildi. Konuyla ilgili konuştuğumuz Eğitim Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç, son günlerde öğretmenlerin kişisel bilgilerinin, kredi kartı bilgilerinin bazı programları yüklemeye zorlanmasının kabul edilemeyeceğini belirterek, “Bu programlar Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders aracı olarak kabul edilmiş durumda değil. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ders aracı olarak kabul edilmeyen, ne getirdiği belli olmayan bu programlar öğretmenlere dayatıldı. Öğretmenler de bu programları kullandı. Biz her şeyden önce Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kabul edilmeyen ders araçlarının öğretmenlere dayatılması ve zorlanmasını kabul etmiyoruz. Öğretmenler, öğrenciler ve veliler tedirgin durumda. Hem maddi mesele hem kişisel bilgilerin kullanılması meselesi konusunda tedirginler. Bu işte sorumluluk alması gereken Milli Eğitim Bakanlığıdır. Bunun sorumluluğu öğretmenlere yıkılmamalıdır. Öğretmenler ders aracı olarak onaylanmamış ve nasıl kullanılacağı mevzuatla belirlenmemiş ‘zoom’ gibi sistemleri kullanmaya zorlanamaz. Eğitim yöneticileri, öğretmenleri zorlayıcı uygulamalardan acilen vazgeçmelidir. MEB, bu konuda yaşanan keyfiyete son vermelidir” diye konuştu.

BAKAN SELÇUK, VELİLERE SESLENDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TRT EBA kanallarında yayımlanan veli kuşağı ‘Bizden’in ilk bölümünde velilere hitap etti. Çocuklarla vakit geçirmeye zaman bulamazken birdenbire 24 saat kapalı şekilde evde onlarla beraber olmanın kolay olmadığını söyledi. Çocukların eğitimine daha fazla yardımcı olabilmek için anne babaların rollerinin de değiştiğini, bir öğretmen gibi hareket etmek zorunda kaldıklarını dile getiren Selçuk, “Çocuklar anne babalarını öğretmen rolünde gördüğünde çoğu zaman olumsuz tepki veriyorlar. Anne babanın belki koç, mentor, antrenör gibi olması daha uygun” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

"30 kişilik sınıfta en fazla 4-5 öğrenci uzaktan eğitime katılabiliyor"