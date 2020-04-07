Esenyurt'ta bir binada doğal gaz patlaması: 2'si ağır, 3 yaralı

Esenyurt'ta bir binada meydana gelen şiddetli patlamaya ilişkin Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül açıklamalarda bulundu. Karagül, “Olayın doğal gaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2'si ağır olmak üzere 3 yaralı var" dedi.

Demirören Haber Ajansında (DHA) yer alan habere göre, İstanbul'un Esenyurt ilçesinde Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde bulunan bir binanın 6. katında şiddetli patlama meydana geldi.

"2'Sİ AĞIR 3 YARALI VAR"

İlk belirlemelere göre 3 kişinin yaralandığı patlamanın ardından Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül ile Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt olay yerine gelerek inceleme bulundu.

Olay yerinde açıklama yapan Vural Karagül, "Olayın doğal gaz patlaması olduğu kesinleşti. Şu ana kadar bilinen 2'si ağır olmak üzere 3 yaralı var. Bunlardan biri yabancı ikisi Türk. Hastanelerde tedavi altındalar. Türklerin kardeş olduğu söyleniyor. Yabancının Arapça konuştuğu söyleniyor. Farklı daireler olma ihtimali yüksek. Yaralılar erkek. Çok önemli bir sorunu ucuz atlattık diyebiliriz. Fazla sayıda yaralımız yok. Yaptığımız incelemelere göre ön bilgilerde doğalgaz orta kolonunda çıkan bir gaz sızıntısından dolayı olan bir patlama bu. Terör olayı ya da başka bir şey değil. Şu an arkadaşlar inceliyorlar. Diğer binalarda yaşayan vatandaşlarımız için bir risk yok ama belediye ekiplerimiz, polisler hepsi burada. Evlerinden çıkmak sorunda kalan vatandaşlar için gerek Büyükşehir Belediyesi Konuk Evi gerekse otellere yerleştireceğiz" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliğinden olayla ilgili ise şu açıklama yapıldı: "Bugün saat 16.15'de İtfaiyeden alınan bilgilere göre, Esenyurt ilçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'ndeki bir binanın doğalgaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, İGDAŞ, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

AA'nın verdiği bilgiye göre, patlama nedeniyle çevredeki daire ve iş yerlerinde hasar oldu. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Fotoğraf: DHA

Görsel: DHA

(HABER MERKEZİ)

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