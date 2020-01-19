19 Ocak 2020 12:46
Son Güncellenme Tarihi: 19 Ocak 2020 15:32

Esenyurt'ta iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı: 1 işçi yaralandı

Esenyurt'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 3 katlı binanın önündeki doğal gaz borusunu patlattı. Çıkan yangın söndürüldü, iş makinesi operatörü yüzünden yaralandı.

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Esenyurt'ta doğal gaz patlaması nedeniyle çıkan yangına itfaiyenin müdahalesi

Fotoğraf: DHA

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    Esenyurt'ta altyapı çalışması sırasında iş makinesi 3 katlı binanın önündeki doğal gaz borusunu patlattı. Patlamayla birlikte alevler 4. kata kadar yükseldi. Mahalle halkının büyük panik yaşadığı olayda, binada bulunan iki kişi arka kapıdan kaçtı. İş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralandı.

    Olay saat 12.00 sularında Saadetdere Mahallesi, 7. Sokak.2ta bulunan 3 katlı bir binanın önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafiğe kapatılan sokakta bir süredir alt yapı çalışması yapılıyordu. Kazı yapan iş makinesi doğal gaz borusunu patlattı, ardından yangın çıktı. 3. kata kadar yükselen alevler mahalle halkının büyük panik yaşamasına neden oldu. Çok sayıda yurttaş evlerinden dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Görevliler iş makinesiyle yanan noktaya toprak atsa da başarılı olamadı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ekiplerin gazı kesmesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

    İKİ KİŞİ ARKA KAPIDAN KAÇTI, BİR İŞÇİ YARALANDI

    Yangın sırasında binanın giriş ve birinci katında oturan biri kadın 2 kişi, arka tarafta bulunan bahçe kapısından çıkarak binayı terketti. Yangın sırasında iş makinesi operatörü yüzünden hafif şekilde yaralandı. Meydana gelen olayda başka yaralanan olmazken, yaralı işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    "SİGARADAN DOLAYI SIZAN GAZ PATLAMAYA NEDEN OLDU"

    Vural Karagül (ortada) ve Kemal Deniz Bozkurt (sağdan ikinci)

    Vural Karagül (ortada) ve Kemal Deniz Bozkurt (sağdan ikinci) | Fotoğraf: AA

    Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ve beraberindeki yetkililer, olayın yaşandığı noktaya gelerek incelemelerde bulundu, görevlilerden bilgi aldı.

    Basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan Esenyurt Kaymakamı Vural Karagül, "Burada İSKİ'nin yapmış olduğu altyapı çalışmasında yanlışlıkla doğalgaz borusu patlatılıyor. İlk etapta sızıntı oluyor patlama olmuyor. Yakında sigara içen vatandaşın sigarasından dolayı oraya sızan doğal gaz patlamaya neden oluyor. Çok şükür ölü, yaralı yok. Gördüğünüz şu binada bir yanma var. Oraya da her türlü desteği sağlamaya hazırız. Bir kepçe operatörünün alnında ufak bir yara var" diye konuştu.

    Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt ise yağmur suyu çalışması yapıldığını söyleyerek, "Kazı o yüzden yapılıyordu. Geçmiş yıllarda foseptikler vardı. Bunlar kapatılmamış geçen hatlarda o kapatılmayan foseptiklerden geçirilmiş. Operatör arkadaş kazarken foseptik çöküyor. Çökünce doğal gazın borusu da oradan geçtiği için sızıntı oluşuyor. Sızıntıdan sonra da böyle bir yangın oluşuyor. Burada önemli bir konu daha var. Dış cephede kullanılan malzemenin yangına uygun olması lazım" dedi.

    "PANİKLE DIŞARI ÇIKTIK"

    Çocuğuyla birlikte dışarı kaçan, karşı binada oturan mahalle halkından Funda Ayman, yaşadıklarını şöyle anlattı:

    "Önce su sesi gibi bir ses geldi. Tek kepçeyle patlattılar galiba. Arkadaşın yüzü yanmış. En üst katlara kadar çıktı alev. Biz de kendi doğal gazımızı kapattık, panikle dışarı çıktık hemen. O binada oturanlar da arka taraftan bahçeden oradan çıkış yaptılar" (İstanbul/DHA)

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