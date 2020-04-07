Özel eğitim öğretmeni: Ödenek olmasına rağmen maaşımız yatırılmadı

Ankara'dan bir özel eğitim öğretmeni

"Virüs bahane, emekçilerin haklarını gasbetmek şahane." İşte, içinde bulunduğum durumu en güzel anlatan cümle!

Ben özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinde çalışan bir öğretmenim. 14 Mart 2020 tarihinden itibaren eve kapandık. Kurum da şimdilik diğer okullarla birlikte kapandı. Ne zaman açılır belli değil. Biz seans usulü çalışıyoruz. Yani çalışmazsak devlet para ödemiyor. Martın 20'sinde maaş alacaktık ama 14 Mart'ta okul kapandığı için maaşlarımız eksik yattı. Oysa kurum ödeneği tam almıştı. Çünkü biz bir ay geriden maaş alıyoruz. Yani şubat ayının ödeneğinden almamız gerekiyordu. Şubat ayını ise eksiksiz, hatta fazlasıyla çalışmıştık. Fakat virüsü bahane edip maaşlardan kesinti yaptı kurum sahibi.

Ben emekliyim ama param yetişmediği için çalışmak zorundayım. Devlet işsizlik maaşı veriyor, o da maaşın tamamı değil, belli bir yüzdesi. Biz emekli olduğumuz için alamıyoruz ama asıl sorun yaşayanlar genç arkadaşlar. Şöyle ki; onların da maaş almaları için belli şartları olması gerekli. Belli pirim gününün yatırılması, belli süre sigortalarının yatırılması gerekiyor. Bu şartları oluşturmayan genç arkadaşlarım hiçbir yardımı alamıyor. Yani açlığa terk edilmiş durumdalar. Kurumlar genelde pirimleri eksik yatırıyor. Genç arkadaşlar bu şartları oluşturamadıkları için büyük bir çoğunluğu hiçbir şey alamıyorlar.

Örneğin; benim çalıştığım kurumdaki genç arkadaşlar iki yıllık mezun. Ne yapacaklarını bilemiyorlar. Ev kirası, yeme içme, elektrik, su vb. temel ihtiyaçlarını nasıl giderecekler? Hepsi açlığa terkedilmiş durumdalar. Üstelik sendikamız da yok ama yine de umudumuzu kaybetmeyelim. Bu günler geçecek. Daha güzel günler göreceğiz. Çünkü biz çoğunluktayız.

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