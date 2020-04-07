Arınç’ın ‘FETÖ’ tweetine AKP’lilerden tepki

TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım AKP’li isimlerden tepki çekti.

TBMM’de infaz yasasının görüşüldüğü bu günlerde rahmetli üstadın dev eseri Reis Bey’den merhameti dinlemek ne güzel. pic.twitter.com/5okGvTbD5X — Bülent Arınç (@bulent_arinc) April 5, 2020

Arınç, Twitter hesabından infaz yasası ile ilgili yaptığı paylaşımında “Rahmetli üstadın dev eseri Reis Bey’den merhameti dinlemek ne güzel” diyerek Necip Fazıl’ın “Reis Bey” adlı tiyatro oyunundaki bir tiradının olduğu eski bir Türk filmi sahnesini paylaştı. Arınç, paylaşımının devamında ise Prof. Dr. Faruk Erem’in “Bir Ceza Avukatının Anıları” kitabından alıntıladığı “Suçluyu kazıyınız altından insan çıkar. Amaç suçludaki insanı değil; insandaki suçluyu yok etmektir! Bana öyle geliyor ki adalet yanıldığını anlayınca geri veremeyeceğini baştan almamalıdır” sözlerini paylaştı.

REİS ne demişti:



ACIRSANIZ ACINACAK HALE DÜŞERSİNİZ!



Aynı merkezin adamları MERHAMET sömürüsü yaparak içerdeki FETÖ’cüleri kurtarmak için sahnedeler yine!



Gün, 15 Temmuz ruhunu kuşanarak topyekun ses yükseltme günüdür.



Kripto unsurları deşifre etme günüdür.



Haydi Bismillah! — Mehmet Metiner (@MetinerBasin) April 6, 2020

AKP’LİLERDEN TEPKİ

Bülent Arınç, bu paylaşımının ardından AKP’li isimlerden tepki çekti. En sert tepkiyi de AKP Eski Milletvekili Mehmet Metiner gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Metiner, “REİS ne demişti: ACIRSANIZ ACINACAK HALE DÜŞERSİNİZ! Aynı merkezin adamları MERHAMET sömürüsü yaparak içerdeki FETÖ’cüleri kurtarmak için sahnedeler yine! Gün, 15 Temmuz ruhunu kuşanarak topyekun ses yükseltme günüdür. Kripto unsurları deşifre etme günüdür. Haydi Bismillah!” diye yazdı.

Hükümete yakın Star Gazetesinin Yazarı Ardan Zentürk de Arınç’a tepki göstererek, “Merhum Necip Fazıl, Reis Bey’i yazarken, alnı beş vakit namazda diye bilinenlerin Gazi Meclisi bombalayacakları Amerika’nın 1 dolarlık askerleri olacağını düşünemezdi bile @bulent_arinc. Sen kimin için merhamet istiyorsun bir söyle hele, takke düşsün bir görelim. Bu millete ayıptır” ifadelerini paylaştı.

Zentürk devamında, “Merhameti kim için istedikleri belli... 15 Temmuz gecesi şehit verdiğimiz o şerefli insanların eşlerine, evlatlarına, analarına, babalarına Haliyle bu milletin namusuyla vatanı için dimdik durmuş insanlarına merhametleri yok Merhametleri hainler içindir Hep böyleydiler... Ayıptır” dedi.

"PES ARTIK"

Star Gazetesinin Eski Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak da “Çarpıtma ve istismar buraya kadar gelmişse pes artık... @bulent_arinc FETÖ’cüleri savunmak için bir zamanlar ağzından kaçırdığı gibi cübbesini giyse bence daha dürüst davranmış olur!” ifadeleriyle tartışmaya katıldı.

Albayrak’ın paylaşımı üzerine bir tweet daha atan Zentürk ise, “Bak, @NuhAlbayrak doğru söylüyor. Giy cübbeni @bulent_arinc Bakalım o cübbe kaç metre kumaştan yapılmış. Bir ölçelim di’mi... Öyle karnından konuşma. Hadi... Çık ortaya, cesur ol...” ifadelerini kullandı. (HABER MERKEZİ)

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