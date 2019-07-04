Bülent Arınç: İki yeni parti kuruluyor, etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısında öne sürülen zam iddiaları sonrası iktidara yakın köşe yazarı Abdülkadir Selvi, kurul üyelerinden Bülent Arınç'la konuştu. Arınç, kurulacak partilerle ilgili etkinliğinin azaltılmaya çalışıldığını söyledi.

Yüksek İstişare Kurulunun ilk toplantısında maaşlarına yapılan zam iddialarıyla gündeme gelen AKP’li Bülent Arınç, “AK Parti bünyesinden çıkan isimler tarafından iki yeni parti kuruluyor. Onları parlatıyorlar. Beni yıpratarak yeni kurulacak olan partilerle ilgili etkinliğimi kırmaya çalışıyorlar” dedi. Hürriyet gazetesinin iktidara yakın yazarlarından Abdülkadir Selvi’nin sorularını yanıtlayan Arınç, “Para işiyle hiçbir zaman bir araya gelmeyen bir insan olarak beni yıpratmaya çalışıyorlar ki ileride oynayabileceğim rolleri oynamayım diye” ifadelerini kullandı.

Abdullah Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’nun partilerini değerlendiren Arınç, kendisi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıpratılmaya çalışıldığını söyledi. Yüksek İstişare Kurulunun etkinliğinin kırılmak istendiğini vurgulayan Arınç, Erdoğan’la aralarında maaş konusunun hiç geçmediği konusunda yemin etti. (HABER MERKEZİ)