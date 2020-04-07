Dersim'de baraj gölünde bir kadının cansız bedeni bulundu

Dersim’de Uzunçayır Baraj Gölü'nde bir kadının cansız bedeni bulundu. Yapılan incelemede, kadının 21 Mart'ta kaybolan Esma Kılıçarslan olduğu öğrenildi.

Uzunçayır Baraj Gölü'nün 15 kilometre açığında Aşağıtarlacık köyü mevkiinde helikopterden bir kişinin cansız bedeni tespit edildi.

Bölgeye jandarma, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından kıyıya çıkarılan cenazenin, ilk belirlemelere göre 21 Mart'ta kaybolan 28 yaşındaki Esma Kılıçarslan'a ait olduğu öğrenildi. (Dersim/EVRENSEL)

Gülistan Doku'nun sınıf arkadaşı: Kız kardeşimizi istiyoruz

Dersim'de yurttaşlar soruyor: Gülistan Doku'yu hiç kimse görmedi mi?