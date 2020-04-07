Halk koronavirüsle boğuşuyor, Koza kayyumu altın peşinde

Halk ülke çapında koronavirüs salgınıyla boğuşurken TMSF'nin daha önce el koyduğu Koza Altın İşletmeleri, Eskişehir Sivrihisar’da yaşam alanlarının yakınına siyanürlü ikinci atık depolama tesisi yapılması için çalışmalara başladı.

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, “Binlerce Sivrihisarlının, Eskişehirlinin yaşamını, hayvanların sağlığını, doğayı, tehlikeye atacak siyanür havuzu için bu acele neden? Havayı, toprağı, suyu, koyunu, kuşu, insanı zehirleyecek adımdan derhal vazgeçin” dedi.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre, siyanürlü atık havuzunun yapılacağı alanı ziyaret eden Çakırözer, 40 hektar alan içinde 1 milyon 750 bin metreküp kapasiteli atık depolama göleti inşa edileceğini belirterek “Altın madeninin siyanür ile temizlenmesinden sonra ortaya çıkan atıklar bu dev gölete bırakılacak. Bu göletin yapılacağı yer Kaymaz Mahallemizin dibi. Baktığınızda evler gözüküyor. Bu atık havuzu Eskişehir’deki tüm canlılar için bir tehlike oluşturmakta” dedi.

YURTTAŞLAR TEPKİLİ: KİMSE ZEHİR SOLUMAK İSTEMEZ

Kaymaz Mahalle Muhtarı Bayram Canigür, 12 Mart’ta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından gönderilen yazının 31 Mart’ta ulaştığını ifade ederek “Koronavirüs ile mücadele döneminde bu yazı bize geç geldi. Sosyal izolasyon nedeniyle mahallemizde yaşayanları doğru dürüst bilgilendiremedik bile” diye konuştu.

Kaymaz Koruma Derneği yöneticilerinden Reha Önen, “Kim evinin kapısının önünde zehir solumak ister? Hayvanlarımız, insanlarımız ölüyor. Sadece yüzde 1’i kendi eceliyle ölüyor. Gerisi hep kanserden. Kapımızın dibine zehirli siyanür göleti yapılmasın” dedi. (HABER MERKEZİ)

Kaz Dağları’nda sıra Koza’da: Yılda 4 bin ton patlayıcı ile doğa katliamı yapacak

Eskişehir'de bozkırın ortasında maden uğruna 187 bin ağaç katledilecek