Doğuş İnşaat, işçileri ölümü gösterip sıtmaya razı etmeye çalışıyor

Doğuş Grubuna bağlı Doğuş İnşaat, Riyad Metro İnşaatı projesinde çalıştırmak üzere 2015 yılında Suudi Arabistan'a gördüğü işçileri, ölümle yüz yüze bıraktı. Koronavirüs salgını nedeniyle uçuşların durmasını fırsat bilen şirket, işçilere, Türkiye'ye geri dönmeleri için oldukça ağır koşullarda çalışmaya devam etmelerini ve döndüklerinde dava açmamalarını öngören bir protokol imzalatmaya çalıştı. Bunu reddeden 35 işçi, hiçbir gelirleri olmadan, temel ihtiyaçları dahi karşılanmadan ölüm ile yüz yüze bırakıldı.

İlerihaber'den Tugay Candan'ın haberine göre 300'ün üzerinde şirketi bünyesinde barındıran Doğuş Grubuna bağlı Doğuş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından 2015 yılında Suudi Arabistan Riyad Metro İnşaatı projesinde çalıştırılmak üzere Türkiye'den 600'e yakın işçi götürüldü.

Günde 12 saat çalıştırılan işçilerin fazla mesaileri ödenmedi. Bunun üzerine Türkiye'ye dönmek isteyen işçilerin bu talepleri de şirket tarafından reddedildi. İşçilerin dönüşü için gerekli işlemleri yapmayan şirket, bu yolla işçilerin ücretlerini 1 yıl daha gasbetti.

REHİN TUTMA POLİTİKASI!

Haklarını almak için mücadeleye başlayan işçilere "Sizi başka bir firmaya transfer ediyorum" diyen Doğuş İnşaat, yeni bir sözleşme yapmak istedi. Bu sözleşmede, tatil günleri de dahil günlük en az 12 saat mesai dayatıldı. Sözleşmeye itiraz eden işçiler, “Burada sıkıntıları çekersiniz ve 2 ay sonra ülkeye dönebilirsiniz” sözleriyle tehdit edildi.

Koşulları kabul etmeyen işçiler, şirket tarafından aynı yöntemle 2 ay daha mağdur edilerek Suudi Arabistan’da tutuldu.

Bazı işçiler ise sözleşmelere “Yeni sözleşme döneminde, geçmiş ve gelecek süreçten doğan tüm haklarım saklıdır ve ileride hukuki süreç başlatabilirim” şeklinde şerh düşerek çalışmaya devam etti.

DAVA AÇAN İŞÇİLER, İŞTEN ÇIKARILIP POLİS ZORUYLA UZAKLAŞTIRILDI

Aralık 2019'da 600 işçiden yanızca 100'ü çalışmayı sürdürüyordu. Bu süreçte hakkını isteyen işçilere baskı sürdü. Buna rağmen hakları için Suudi Arabistan’da dava açan 35 işçi, 14 Şubat 2020'de işten çıkarıldı ve işyerinden polis zoru ile uzaklaştırıldı. İşçilere, kıdem tazminatı ve diğer hakları dahil hiçbir ödeme yapılmadı.

SALGINI FIRSAT BİLDİ

Açılan bazı davalar işçilerin lehine sonuçlandı. Diğer işçilerin de kazanması beklenirken koronavirüs salgını nedeniyle duruşmalar ertelendi. Bunu fırsat bilen Doğuş İnşaat, işçilerle pazarlık masasına oturmak istedi.

Pazarlık masasında işçilere, davaları geri çekeceklerine ve Türkiye'ye döndüklerinde herhangi bir dava açmayacaklarına dair protokol imzalatılmak istendi. Çalışma koşullarında iyileştirme de teklif edilmedi.

İşçilerin bunu kabul etmemesi üzerine Doğuş İnşaat görüşmelere son verdi.

Salgın nedeniyle uçuşların durması dolayısıyla ülkeye dönüşleri ertelenen 35 işçi, şu an 3 aydır hiçbir gelirleri olmadan, günlük ihtiyaçlarını dahi karşılayamadan, ölüm ile baş başa bırakılmış durumda.

"BÜYÜKELÇİ KONUYA HAKİM AMA HİÇBİR GİRİŞİM YOK"

3 aydır ücret almadıklarını belirten işçiler, davaları geri çekmek için Doğuş İnşaat tarafından tehdit edildiklerini söylediler.

Konuyu tüm detaylarıyla Türkiye’nin Riyad Büyükelçisine ilettikleri belirten işçiler, ancak ne maddi yardım, ne de hakları için bir girişimde gördüklerini aktardı.

İşçiler, “Ülkemizin bu noktada bize sahip çıkmasını bekliyoruz. Burada oluşabilecek herhangi bir olumsuzluk veya salgından dolayı başımıza gelebilecek bir sağlık problemi veya can kaybından Doğuş İnşaat ve Ticaret A.Ş. sorumludur” dediler. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)

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