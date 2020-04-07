06 Nisan 2020 23:00Son Güncellenme Tarihi: 07 Nisan 2020 07:44
Hastaneye kaldırılan MHP'li Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıktı
"COVID-19 virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın testi negatif çıktı.
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Feti Yıldız | Fotoğraf: DHA
Koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyuran MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıktı.
Feti Yıldız, gece saatlerinde Twitter'dan yaptığı paylaşımda "COVID-19 Virüsü sebebiyle hastaneye yatırılıyorum. Dualarınızı esirgemeyin. Allaha emanet olun" dedi.
April 6, 2020
"TEST SONUÇLARI NEGATİF ÇIKTI"
TBMM Başkanvekili ve MHP Milletvekili Celal Adan ise saatler sonra Twitter'dan yaptığı paylaşımda Feti Yıldız'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını açıkladı. Adan, Yıldız'ın kontrollerinin hastane ortamında süreceğini ifade etti. (HABER MERKEZİ)
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