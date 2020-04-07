Hastaneye kaldırılan MHP'li Feti Yıldız'ın Kovid-19 testi negatif çıktı

Cam işçileri: Güvenlik gerekçesiyle grevimizi yasaklayanlar güvenliğimizi umursamıyor

Şişecam işçisi yazdı: Sermaye sınıfı ve onların iş birlikçileri, bizlere çare üretmez. Bu sistem çürümüştür artık. Tek çare, kurması bizlerin elinde olan üretenlerin yönettiği bir ülke ve dünyadır.