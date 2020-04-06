06 Nisan 2020 21:19
Bitlis’te iş cinayeti: Beşinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti
Tatvan’da inşaattan düşen İşçi Burhan Tüsel yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Tatvan'da çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen işçi yaşamını yitirdi.
Bitlis’in Tatvan ilçesinde çalıştığı inşaatın 5'inci katından düşen 39 yaşındaki Burhan Tüsel adlı inşaat işçisi ağır yaralandı. Tatvan şehir merkezinde bulunan inşaatın yakınında bulunan doktorların ilk müdahaleyi yaptığı Tüsel, olay yerine gelen ambulansla Tatvan Can Hastanesine kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayan Tüsel yaşamını yitirdi.
Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Tüsel’in cenazesi Tatvan’a bağlı Küçüksu (Kotum) köyünde defnedilecek. (Bitlis/MA)
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