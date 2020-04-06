Bitlis’te iş cinayeti: Beşinci kattan düşen işçi hayatını kaybetti

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Edoğan korona günlerinde üretim, koronadan sonra daha çok üretim istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs önlemleri ile ilgili açıklama yaptı. Maskelerin parayla satışının yasak olduğunu söyleyen Erdoğan, "İstanbul'da iki pandemi hastanesi kurulacak" dedi.