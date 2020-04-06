DİSK Genel İş 2 No'lu Şube gerçekleştirdiği temsilciler kurulunda koronavirüs salgını nedeniyle ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında bulunma kararı aldı. Genel İş İzmir 2 Nolu Şube yaptığı açıklamada, “İZENERJİ ailesi olarak ‘biz de varız’ demek için dayanışma çağrısında bulunuyoruz. İhtiyaç sahiplerine gönüllülük esasında destek vermek isteyen personelimizin muvafakatname vererek gıda yardımı desteğinde bulunabilirler” dedi. (İzmir/EVRENSEL)

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