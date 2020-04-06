İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu haftaki koordinasyon toplantısına demokratik kitle örgütleri, meslek odaları ve sendika sözcüleri de katıldı. Kriz belediyeciliğine geçen İzmir Büyükşehir Belediyesi koronavirüs salgınına karşı mücadeleyi ortaklaştıracak.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in yönetiminde, internet üzerinden yapılan haftalık toplantıya İzmir Tabip Odası Başkanı Funda Barlık Obuz, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sekreteri Melih Yalçın, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık ve İzmir Dayanışma Gönüllüleri Başkanı Ali Süha Sabuktay da katıldı.



Koronavirüs krizi sürecinde belediyenin ve sivil toplum örgütlerinin üstlenmesi gereken görev ve sorumluluklar konusunda görüşlerini belirten katılımcılar somut işbirliğine hazır olduklarını söyledi.

SALGINI BİRLİKTE AŞACAĞIZ

Toplantıda konuşan Tunç Soyer, İzmir’de salgınla mücadele için demokratik zeminlerin geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak “Bunun hem İzmir’e faydasının çok büyük olacağına hem de Türkiye’ye örnek olacağına inanıyoruz” dedi. Soyer, “Yaptığımız her şey aslında bu amaca yönelik olarak tecelli ediyor. Bütün arzumuz demokratik bir mücadele yöntemiyle; şeffaf, hesap verilebilir, dayanışmacı, katılımcı ve adil bir yönetim biçimiyle bu salgının tahribatını azaltmak. Bundan sonra bu krizle nasıl başa çıkarırız, nasıl birbirimizi dinleriz, nasıl daha kalıcı tedbirler hayata geçiririz ve nasıl bu krizden daha az insanın etkilenmesini mümkün kılarız diye birlikte düşüneceğiz” diye konuştu. (İzmir/EVRENSEL)

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