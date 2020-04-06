Büro Emekçileri Sendikası İzmir Şubesi koronavirüs salgını ile mücadelede alınması gereken önlemlere ilişkin 12 maddelik önerilerini açıkladı. Basın açıklamasını yapan BES İzmir Şube Başkanı Mustafa Güven, sadece Karabağlar İŞKUR’da 4 personelin pozitif vakasının bulunduğunu belirterek, işyerlerinde gerekli izolasyonun yapılmadığına dikkat çekti.

Başta sağlık emekçileri olmak üzere, zorunlu kamusal hizmetleri yürüten emekçiler ve her koşulda üretmeye devam etmesi istenen işçilerin koronavirüs salgının ilk hedefinde olduğunu dile getiren Güven, “Çünkü onlar kendi olağanüstü hallerini ilan edemiyor, bizzat evde kal çağrıları yapanlar tarafından sokağa çıkmaya, çalışmaya ve üretmeye mecbur bırakılıyor. Çalışmak zorunda bırakılan birçok işçi salgın nedeniyle hayatını kaybediyor. İşten çekilme hakkını kullandığı için şiddet ve baskı gören işçiler var. İş işten geçmeden en az 2 hafta ülke genelinde karantina uygulanmalı, sadece zorunlu işler, her türlü önlem alındıktan sonra yürütülmelidir” dedi.

İŞKUR'da kısa çalışma ödeneği kuyrukları, adliyede infaz yasası başvuruları, SGK'de yapılan yardımlar için istenen belgeler ve emeklilik başvuruları, vergi dairelerinde rutin işlemler için ve yine elektronik ortamdan yapılabilecek birçok işlem için vatandaşların gelmeye devam ettiğini söyleyen Güven, zorunlu olmayan hizmetlerin durdurulduğu ve tatil edildiği bildirilmedikçe vatandaşların da gelmeye devam edeceğini ifade etti.

“KORONAVİRÜS TESPİTİ OLAN İŞYERLERİNDE İZOLASYON YAPILMAMAKTADIR”

Karabağlar İŞKUR'da 3 Nisan itibariyle bir, bugün itibariyle ise 3 personelin test sonucunun pozitif çıktığını, birinin yoğun bakımda olmak üzere, birçok personelin hasta, raporlu veya evde karantinada olduğunu aktaran Güven, “Virüs bulaşmış olma riski olanların hala çalışmaya devam ettiği ve işyerinde gerekli izolasyonun yapılmadığı, yine Kemalpaşa SGM'de bir çalışanın test sonucunun pozitif çıkmış olmasına rağmen işyerinde gerekli izolasyonun yapılmadığı bilgisi alınmıştır. Derhal bu işyerlerinde ve başka vaka tespit edilen kamu iş yerlerinde kamu idarecilerinin ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli izolasyonun yapılmasını talep ediyoruz” diye konuştu.

Güven son olarak “Sendikamıza iş yerlerinden ulaştırılan ve teyit edilen bilgiler ve salgıla mücadele nedeniyle alınması gereken ekonomik önlemlerle ilgili önerilerimiz şunlardır” diyerek taleplerini sıraladı.

Koronavirüsü tespit edilen veya virüs şüphesi olan tüm iş yerlerinde tüm çalışanlar ve ailelerine covid-19 testi ve gerekli izolasyon yapılmalıdır. Başta riskli tespit edilen personele ve kademeli olarak tüm personele test yapılması için ilgili kuruluşlardan talep edilmeli, dahası İl Sağlık Müdürlüğü bunu zaten yapmalıdır. Dönüşümlü çalışma planlarında zorunlu çalışma kapsamında olmayan servisler planlanmaya dahil edilmeli, bu servislerde çalışan personel de dahil olmak üzere sadece zorunlu yapılacak iş ve işlemler için dönüşümlü çalışma planlanmalıdır. Zorunlu olmayan servis, birim veya hizmetler için personel bulundurma uygulamasından vazgeçilmelidir. Dönüşümlü çalışma planlaması haftalık değil, 14 Günde 1 personel çalışacak şekilde yapılmalıdır. Çeşitli nedenlerle mazeretli olan personel dışındaki tüm personel sadece zorunlu hizmetler için çalıştırılmalı, uzaktan çalıştırma yapılamıyorsa dahi, zorunlu çalışan her personele en az bir kez 14 gün karantina izni verilmelidir. 12 Yaşından küçük çocuğu olan ebeveyn personel idari izinli sayılmalı, 60 yaş gibi riskli gruplarda olan tüm çalışanlar idari izinli sayılmalı, taahhütname alınarak çalıştırma veya zorla çalıştırma yapılmamalıdır. Yurttaşların gerekirse kurum içerisine girmesine gerek kalmadan iş ve işlemlerinin yapılması için geçici teknik alt yapının oluşturulmalıdır. İş yerlerinde koruyucu maske temin ve kullanımı hemen hemen yok düzeyindedir. Maske eldiven, önlük, tulum yeterli sayıda temin edilmeli kapalı atık kutularında yok edilmesi sağlanmalı, koruyucu malzeme kullanmayan personel uyarılmalıdır. Bu dönemde çalışan personele çalışma esnasında virüs bulaşırsa iş kazası meslek hastalığı kapsamında değerlendirilmelidir. Kamu iş yerlerinde güvenlik, temizlik vb. işlerde çalışan personellere ayrımcı uygulama yapılmaktan vazgeçilmeli, koruyucu sağlık önlemleri ve dönüşümlü çalışma eşit uygulanmalıdır. Evde kalınsın diyorsak tüm işsizlere koşulsuz maaş bağlanmalı, Kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaş başvuruları E-Devlet üzerinden alınmalıdır. Acilen yeni bir vergi düzenlenmesi ile adil bir vergi düzenine geçilerek, yoksullar, işsizler, evsizler için bütçe oluşturulmalı ve kamuoyuna açıklanmalıdır. Koronavirüsün ekonomik krizin yönetiminde fırsata dönüştüren uygulamalara karşı önlem alınmalı, Salgınla mücadele süresince işten atmalar yasaklanmalıdır. Salgın kontrol edilebilmesi açısından zorunlu olmayan tüm hizmetler 2 hafta süreyle durdurulmalıdır. (İzmir/EVRENSEL)

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