06 Nisan 2020 08:16

Çevre dernekleri: Biz evde, şirketler ihalede!

Maden ve enerji şirketlerinin koronavirüs salgınına rağmen yaşam alanlarına zarar vermeye devam ettiğini belirten çevre dernekleri, hükümetin de maden sahaları için ihale yapmasına tepki gösterdi.

Fatsa'daki bir maden işletmesi

Fatsa'daki bir maden işletmesi | Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL ÇEVRE
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    Koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkılmasının tehlikeli olduğu vurgulandığı halde maden ve enerji şirketlerinin doğaya ve yaşam alanlarına zarar vermeye devam ettiğini belirten çevre dernekleri, hükümetin de maden sahaları için ihale yapmasına tepki gösterdi.

    Ordu Çevre Derneği ve Fatsa Doğa ve Çevre Derneği, ihalelerin iptal edilmesi talebiyle imza kampanyası başlattı.

    Derneklerin ortak açıklamasında, “Bizlere evde kalın deniyor. Bizler evde kalıyoruz ama iktidar ve şirketler boş durmuyorlar. Fırsatı değerlendirerek yaşam alanlarımız talan ediliyor. Dünya salgın hastalıkla mücadeleyi halkıyla veriyor. Avrupa, ABD iş güvencesi verip ekonomik yardım yapıyor. Bizler de aynı olanaklara sahip olmayı beklerken hükümet bizden maddi yardım istiyor. İktidar bizlere evde kal çağrısı yaparken doğayı ve yaşam alanlarımızı talan eden ihaleler açmaktadır. Kanal İstanbul, Aydın-Denizli kara yolu, TOKİ ihaleleri, millet bahçeleri, maden sahaları en belirgin olanları” vurgusu yapıldı.

    FATSA’DAN BAŞLADI HER YERE YAYILIYOR

    Basın açıklamasında Ordu’daki maden ve enerji sahalarının arttığına dikkat çekilerek, “Bunlardan bir tanesi de Fatsa maden sahasıdır. Bizler halk olarak virüsten kurtulmaya çalışırken siyanür zehirlenme sahaları daha da genişleyerek devam etmektedir. Türkiye’deki bütün maden ve diğer ihaleler iptal edilmelidir. Bizler siyanürün suyu ve toprağı zehirlediğini biliyoruz demiyoruz, yaşıyoruz. Sağlığımız yanında tarımı da tehdit eden maden sahasının artırılmasını, yeni ruhsatların verilmesini kabul etmiyoruz. Suyumuzun, toprağımızı zehirlenmesine, geleceğimizin yok edilmesine izin vermeyeceğiz.” denildi.

    Change.org’da ihalelerin iptal edilmesi talebiyle altında başlatılan kampanya sürüyor.

    TÜM KÖY SEN: HALKIN SAĞLIĞIYLA UĞRAŞMIYORLAR

    Öte yandan Tüm Üretici Köylüler Sendikası Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra da fındık bahçelerini ve ormanları kapsayan yeni maden sahası ihalesine tepki göstererek, “Tarım ürünlerine her gün daha fazla gereksinim duyulurken yeni maden sahalarıyla tarım arazilerinin yok edilmesini kabul etmiyoruz” dedi.

    Sağra şunları söyledi:

    “Ülkenin her tarafında tarım arazileri yok ediliyor. Gelecek yılarda tarım ürünleri sıkıntısı yaşanacak. Dünya virüsle uğraşıyor, iktidar ve şirketler maden ve enerji ihaleleriyle uğraşıyor." (Ordu/EVRENSEL)

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