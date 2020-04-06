CHP'li Burhanettin Bulut: Çok sayıda esnaf ilaç alamama tehlikesi yaşıyor

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, iki aydan fazla sigorta prim borcunu geciktiren esnafın ilaçlarının Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığını söyledi. Bulut, “Esnaf ve sanatkarların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağdur olmaması, halk sağlığını tehdit eden virüsün kontrolü için ilaca erişim konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyaç vardır” dedi.

Bulut, İçişleri Bakanlığı’nın "Koronavirüs Tedbirleri" genelgesi kapsamında, ülke genelinde 149 bin 382 işyerinin kapatıldığını hatırlattı. 149 bin 382 esnaf ve çalışanlarının işsiz kaldığını kaydeden Bulut, “İş yeri kapatılan esnafın, dükkanında günlük giderleri ile evinin geçimini sağlıyordu ancak çalışamadığı için evine ekmek götüremiyor. Birçoğu da kredi borçlarını ve Bağ-Kur primlerini ödeyemez halde” dedi.

SGK, İLAÇLARI KARŞILAMIYOR

Özellikle prim borcunun esnaf ve sanatkarların sağlığını tehdit etiğini belirten Bulut, esnafın sağlık kuruluşlarında muayene olabildiğini ancak iki aydan fazla sigorta prim borcunu geciktirdiğinde ilaçların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmadığını söyledi. Barut, “İş yeri zaten kapalı nereden bulup ödeyecek bu parayı hiç kimse düşünmüyor. Esnafın içinde, koronavirüse karşı yüksek risk grubu olduğu kesinleşen astım, şeker, kalp-damar, tansiyon kronik hastalığı olan var. Bu hastaların düzenli olarak ilaç kullanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

İLACA ERİŞİMİN ÖNÜ AÇILSIN

Esnaf ve sanatkarların ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin mağdur olmaması ve halk sağlığını tehdit eden virüsün kontrolü için ilaca erişim konusunda acil bir düzenlemeye ihtiyaç olduğunu kaydeden Bulut, esnafın da diğer vatandaşlar gibi katılım payı ödeyerek ilaca erişiminin önünün açılması için çağrı yaptı. (Adana/EVRENSEL)

Koronavirüs nedeniyle ticaret duruyor, siparişler iptal