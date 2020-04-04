Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in cenazesine polis müdahalesi: Çok sayıda gözaltı

Konser yasakları ve İdil Kültür Merkezi'ne yapılan baskınların sona ermesi, üyelerin arananlar listesinden çıkarılması ve adil yargılanma talepleriyle yaptığı ölüm orucunun 288. günüde hayatını kaybeden Grup Yorum üyesi Helin Bölek'in cenazesinin kaldırılacağı İdil Kültür Merkezi önünde ve cenazenin defnedileceği Feriköy Mezarlığında toplananlara polis müdahale etti. Halkın Hukuk Bürosu, çok sayıda kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Bölek için yapılmak istenen cenaze töreni ve anma programına izin vermeyen polis, İdil Kültür Merkezi ve Cem Evi’ne giden yolları kapatarak girişleri engelledi. Polis müdahalesi sonucunda İdil Kültür Merkezi çalışanlarını gözaltına aldığı öğrenilirken, cenaze aracı ve Bölek’in ailesini taşıyan aracın şoförünün de gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis engelinin ardından cenaze defnedilmek üzere doğrudan Feriköy Mezarlığına götürüldü. Polis, Ferköy Mezarlığında toplanan kitleye gaz atarak müdahale etti. Mezarlığa girişleri engelleyen polis gelenlerin girmesine izin vermedi. Müdahalenin ardından aile cenazeyi defnetti.

Halkın Hukuk Bürosu, Helin Bölek’in Okmeydanı’nda defnedilmeyi vasiyet ettiğini belirterek, “Gömülme hakkını vasiyet doğrultusunda sağlamak devletin görevidir” dedi.

KESK İSTANBUL ŞUBELER PLATFORMU: YENİ CAN KAYBI OLMAMASI İÇİN GEREKLİ ADIMLAR ATILSIN

Ölüm orucundaki Helin Bölek’in hayatını kaybetmesi ile ilgili KESK İstanbul Şubeler Platformu tarafından yapılan açıklamada; “Yeni can kaybı olmaması için gerekli adımlar atılsın” denildi. Helin Bölek'in yaşamını yitirmesinde taleplere kulaklarını tıkayan kurum ve kişilerin sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada şöyle denildi:

“Bu olaydan sonra yeni can kayıplarının olmaması için taleplere kulak verilerek gereken adımların atılması hükümet adına tarihsel bir görevdir. Aksi durumda yeni ölümlerin olması tarih önündeki sorumluluklarını arttıracaktır. Helin Bölek'in ailesine, yakınlarına, yoldaşlarına, Grup Yorum ailesine ve tüm Grup Yorum dinleyicilerine baş sağlığı diliyoruz.” (HABER MERKEZİ)

Ölüm orucunda olan Grup Yorum üyesi Helin Bölek hayatını kaybetti