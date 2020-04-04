04 Nisan 2020 21:32
İstanbul’da 6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan’dan itibaren metro seferlerinin 21.00’e kadar yapılacağını açıkladı.
Fotoğraf: Evrensel
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00’e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
"Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.” (HABER MERKEZİ)
April 4, 2020
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