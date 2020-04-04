İstanbul’da 6 Nisan'dan itibaren Metro seferleri 21.00'e kadar yapılacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 6 Nisan Pazartesi gününden itibaren Metro seferlerinin sadece 21.00’e kadar yapılacağını duyurdu. İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Metro seferleri sadece 21.00’e kadar yapılacaktır. İstiklal Caddesi tramvayları ile Kabataş-Taksim Finüküler hattı seferleri durdurulacaktır. Metro istasyonlarında acil aydınlatma sistemine geçilecektir. Değerli İstanbullulara duyurulur.” (HABER MERKEZİ)

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