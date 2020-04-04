Atanmış 20 bin sözleşmeli öğretmen işsiz ve ortada kaldı

Eylem NAZLIER

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 18 Mart’ta ataması gerçekleştirilen 20 bin sözleşmeli öğretmen görevine başlayamadı. Eğitime verilen aradan dolayı görevine başlayamayan sözleşmeli öğretmenlerin büyük bir kısmı atandıkları için işlerinden de ayrıldı. Kararnamenin kendilerine gönderilmesini talep eden öğretmenler, gecikilen her günün hak kaybına neden olduğunu belirterek “Özlük haklarımıza kavuşmamız için sadece belgelerimizin teslim edilmesi gerekiyor. Ancak maaşlarımızın ödenmesi ekonomik bir külfet olarak görülüyor ve ‘Okullar başlamadan sizleri başlatamayız’ deniyor. Büyük bir belirsizlik ve stres içerisindeyiz” diyerek taleplerinin duyulmasını istiyor.

‘ATANDIĞIMA SEVİNEMEDİM’

5 yıl KPSS’ye hazırlandıktan sonra bu yıl atamasının yapıldığını söyleyen Sercan F. “Ücretli öğretmenlik yapıyordum, atamam olunca istifa ettim. Atamam olduğuna inanın sevinemedim. Kirada yaşıyorum. Tek dert kira da değil, faturalar var, erzak var, sigortamız yok. Hasta olsak ne yapacağımızı bilmiyoruz” dedi. KPSS sonuçlarının geçen yaz açıklanmasına rağmen atama takviminin çok geç geldiğini aktaran Sercan F, “Normalde en geç şubat ayında göreve başlamamız gerekirdi. Ama süreç ağırdan alındı. Şu an sadece belgelerimizin teslim edilmesi gerekiyor özlük haklarımızın teslim edilmesi için. Bu işlemler elektronik ortamda da gerçekleştirilebilir ancak maaşlarımızın ödenmesi ekonomik bir külfet olarak görülüyor ve okullar başlamadan sizleri başlatamayız deniyor bize. Büyük bir belirsizlik var ve stres içerisindeyiz” diye konuştu.

‘ATANINCA İŞSİZ KALACAĞIM AKLIMA GELMEZDİ’

Görevine başlayamayan Müzik Öğretmeni Fatih B. ise sürecin uzayacağına dair öğretmenlere bir uyarı yapılmadığına dikkat çekerek, tercihlerini 10 Mart’ta verdiklerini ve o esnada Türkiye’de koronavirüsün bulunduğuna ilişkin bir açıklamanın yapılmamış olduğuna dikkat çekti. Fatih B, bu atamaya güvenip işten ayrıldığını ve işsiz kaldığını belirterek “Atanınca işsiz kalacağım hiç aklıma gelmezdi. Bizler atanmış ama sözleşmesi ne sebeple bekletildiği belli olmayan 20 bin kişiyiz. En azından bir sebep bir açıklama yapılmalıdır. Benim şu an hiçbir gelirim yok. Okullar eylüle kadar açılmazsa ne yapacağız. Bu süreçte başka bir iş bulma, bakma olanağınız da yok” ifadelerini kullandı.

‘MEB HEMEN BU MAĞDURİYETE SON VERMELİ’

EĞİTİM Sen Genel Örgütlenme Sekreteri İsmail Sağdıç ise öğretmenlerin görevlerine salgın nedeniyle başlatılmadıklarının bakanlık tarafından ifade edildiğini belirterek “Atamaları yapıldığı için arkadaşlarımız işlerinden de ayrıldı. Şu anda kritik bir salgın süreci yaşanıyor. Bu arkadaşlarımız ciddi boyutta ekonomik sorunlar yaşayacaklar. Arkadaşlarımız maaş almıyor, sigortaları ödenmiyor, atanmış işsiz durumunu yaşıyorlar. MEB hemen bu mağduriyete son vermeli” dedi.