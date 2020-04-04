Kayıtsız mülteciler, koronavirüs belirtisi taşımalarına rağmen hastaneye alınmadı

İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi yaptığı açıklamayla İstanbul’da bazı mülteciler ve göçmenlerin, Kovid-19 şüphesi ile hastanelere yaptıkları başvuruların kimliksiz-kayıtsız olmaları sebebiyle kabul edilmediğini aktardı. Hastane girişlerinde hastane polisi tarafından idari gözetime alınmak ile de tehdit edilen mülteciler ve göçmenler, İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezine başvuruda bulundu. Yapılan ihbar üzerine bu açıklamayı yapma gerekliliği duyduklarını belirten İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal, “Kayıtlı ya da kayıtsız olsun, kim olursa olsun kişilerin sağlığa erişim hakkının sağlanması devletin pozitif hükümlülüğü arasındadır. Buna ilişkin sıkıntılar varsa derhal giderilmesi gerekir” diyerek Sağlık Bakanlığına çağrıda bulundu.

Yapılan yazılı açıklamada ise, “Son günlerde bazı kimliksiz/kayıtsız mültecilerin ve göçmenlerin COVİD-19 hastalığına ilişkin belirtiler taşımalarına rağmen kimliksiz/kayıtsız olmaları sebebiyle hastanelere kabul edilmedikleri ayrıca girişlerde hastane polisi tarafından idari gözetime alınmak ile tehdit edilmek suretiyle müracaatlarının engellendiği merkezimize bildirilmiştir. Kamu sağlığını da tehdit eden bu gibi durumların engellenebilmesi için devletin özellikle acil sağlık hizmetleri bakımından yaşam hakkı, sağlık ve sağlığa erişim hakkı kapsamındaki ulusal ve uluslararası yükümlülüklerini hatırlatarak; herhangi bir ayrımcılığa mahal vermeksizin uluslararası koruma başvuru sahiplerinin, uluslararası koruma altında olanların (genel sağlık sigortası kapalı olanlar dahil), geçici koruma altındakilerin, kimliksiz, kayıtsız ve diğer tüm yabancıların acil sağlık ve yatan hasta yoğun bakım hizmetlerine, 184 desteğine, 112 ambulans hizmetlerine ve uzaktan tedavi söz konusu olduğunda ücretsiz ilaca erişimlerinin sağlanması konusunda Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili tüm sağlık kuruluşlarına ve eczanelere hukuka uygun ve yeknesak uygulama adına ivedilikle bilgilendirme yapılması, bu hususa ilişkin gerekli diğer tüm tedbirlerin alınması ve kamuoyunun bilgilendirilmesi gerektiğini önemle belirtiriz” denildi.

‘KAYITSIZ SIĞINMACILARIN SAĞLIĞA ERİŞİMİ DEVLETİN YÜKÜMLÜLÜĞÜDÜR’

Konuyla ilgili konuştuğumuz İstanbul Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkanı Av. Tuğçe Duygu Köksal, kendilerine gelen ihbarlar üzerine bu açıklamayı yaptıklarını dile getirerek, “Kayıtsız sığınmacıların kayıtları olmadığı için hastanelere alınmadığına ilişkin ihbar aldık ama dediğim gibi doğrulayamadık. Bu iddialar doğruysa buna derhal son verilmelidir. Bu duruma ilişkin göç idaresine sorular yönelttik. Onlarında söylediği şu ‘kayıtsız da olsa bir sığınmacı bir hastaneye başvurmuşsa muhakkak sağlığa erişimi sağlanmalı’ denildi. Fakat eğer böyle bir problem varsa sağlık bakanlığının işleyişinden kaynaklı bir durum olduğunu düşünüyoruz. Bir an önce böyle bir problem varsa bu eksikliklerin ve bu tip engellemelerin giderilmesi gerekli. Hastane personelin sırf bu gerekçelerle almaması ciddi bir problem. Kayıtlı ya da kayıtsız olsun, kim olursa olsun kişilerin sağlığa erişim hakkının sağlanması devletin pozitif hükümlülüğü arasındadır. Buna ilişkin sıkıntılar varsa derhal giderilmesi gerekli” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

Suriyeli mülteci Adile: Koronavirüs öldürmese açlık bizi öldürür

UNICEF: Acil tedbir alınmazsa, Kovid-19 mülteciler için yıkıcı olabilir

Eşleri işsiz kalan mülteci kadınlar soruyor: Nasıl yaşayacağız?

Sınırda bekleyen mülteciler koronavirüs nedeniyle misafirhanelere gönderildi

İzmir Mülteci Çalışmaları Ağı koronavirüse karşı mülteciler için önerilerini açıkladı