Uygun şartlar sağlanmadıkça ne insanlar evde kalır ne koronavirüsün yayılımı durur

Nazlıcan İLARSLAN

Dersim

Uzun zamandır tüm dünyanın gündeminde olan bir sorunla karşı karşıyayız korona adını verdikleri ölümcül bir virüs. Bütün sorunlarda olduğu gibi bu sorundan da en çok yoksul halk etkileniyor. Virüs zengin-fakir ayırt etmiyor ama sistem ediyor. Virüse yakalanmamaya çalışma aşamasında evde kalmamız, mümkün olduğunca dışarı çıkmamamız gerekiyor, bu herkesin yapması gereken bir şey. Ama zengin için evde kalmak kolay, geçim derdi yok. Orta halli ve yoksul insanlar için durum o kadar da kolay değil.

Her gün çalışmak zorundalar aksi takdirde geçimlerini sağlayamazlar. Bu virüsün daha uzun bir süre sorun olarak kalacağı da belli. Bu yüzden çalışmak zorunda olan insanlar dışarı çıkmak zorunda. İşyerlerinde çalışma koşulları çok kötü olan binlerce insan olduğunu da düşündüğümüzde bu insanların sağlık ile geçim sağlamak arasında bir seçim yapmak zorunda bırakıldıklarını görüyoruz. Ama devletin görevi hem insanları korumak hem de insanların geçimini sürdürebilmesi için insanlara destek olmaktır. Bu konuda atılmış bazı adımlar var ama kesinlikle yeterli değil. Elektriğe 3 ay zam yapılmayacağı açıklandı. Fakat bu ne işe yarar zamsız haliyle çok mu ucuz? Zam yapılmayınca millet rahat edecek mi? Yine de ödenmesi gereken bir para var ve bu para çalışmadan ödenmiyor. 100 milyar TL'lik bir ekonomi paketi açıklandı paket gerçekten yeterli mi? Bu paket zor durumda olan bütün insanlara kolaylık sağlayacak nitelikte değil.

Ülkemizde işsiz insanların sayısı bildiğimiz üzere çok fazla. Geçimini günlük işlerden ve yarı zamanlı işlerden sağlayan insanlar var. Açıklanan bu paket bu insanların yükünü azaltmıyor. Ayrıca sorulması gereken bir soru var; bu ekonomik paket gerçekten yoksul insanlara ulaşabilecek mi? Bir an önce bu eksikliklerin giderilmesi gerekiyor. İnsanlar zorla ücretsiz izne gönderiliyor. Bu konuda da gereken yapılmalı ücretli izin hakkı insanlara verilmelidir. İnsanlara evde kalmalarını söyleyenler evde kalmaları için uygun şartları sağlamadıkça ne insanlar evde kalır ne de virüsün yayılımı durur.

Dersim’de Geçitveren Köyü, koronavirüs nedeniyle karantina altına alındı

SES Dersim Şubesi: Koronavirüs salgını sürecinin adil ve şeffaf yönetilmesi gerekiyor