Fındıklı Belediyesi koronavirüs nedeniyle 3 ay boyunca suya yüzde 50 indirim yaptı

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RİZE

Fındıklı Belediyesi koronavürüs vakaları ve yaşanan süreç nedeniyle aldığı meclis kararlarını açıkladı. Rize Fındıklı Belediyesi nisan ayı olağanüstü belediye meclis toplantısı yapıldı. Telekonferans şeklinde gerçekleştirilen toplantıda suya indirim kararı yanı sıra bir dizi kararlar açıklandı.

SUYA İNDİRİM, KİRACIDAN KİRA ALINMAYACAK

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu’nun başkanlık ettiği Nisan ayı olağanüstü belediye meclis toplantısı telekonferans şeklinde gerçekleştirildi. Makamında belediye meclis üyeleri ile telekonferans yöntemi ile konuşan Başkan Cervatoğlu, alınan kararlarla ilgili şu açıklamaları yaptı: “Su faturalarında 3 ay boyunca (Mart–Nisan–Mayıs) yüzde 50 indirim yaptık. Fındıklı Belediyesi olarak kiracılarından bu dönemde kira alınmayacağız. Esnaflarımızı kapalı oldukları süre boyunca reklam/tabela vergilerinden muaf tutacağız. Tedbir amaçlı evlerinden çıkmaması gereken yurttaşlarımızın 19 Mart’tan bu yana Alo 153 hattı ile tüm ihtiyaçları ulaştırılmaktadır. Bugün itibariyle 150’nin üstünde eve gidilmiştir.”

Belediye Meclisi kararları şöyle:

Sayaç okuma ve fatura dağıtım işlemleri durdurulmuştur.

Belediye Meclisimizin kararıyla, vatandaşlarımıza 3 ay boyunca su kullanımlarının %50’si tahakkuk edilecektir.

Dezenfektan çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın yoğunlukla kullandığı tüm bölgeler dezenfekte edilmektedir.

Fındıklı Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu ve belediyemizce sokak hayvanlarına besin desteği sağlanacaktır.

Belediye personelimiz dönüşümlü çalışmaya başlamıştır.

Belediye, sağlık ve emniyet çalışanları için günlük yemek çıkartılmaya başlanmıştır.

Belediyemizin kiracısı olanlardan bu dönem boyunca kira alınmayacaktır.

Esnaflarımızdan kapalı oldukları süre boyunca reklam/tabela vergilerinden muaf tutulacaktır.

Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahin Cervatoğlu, açıklamasının sonunda vatandaşları hem sosyal mesafeye uymaya hem de evden dışarı çıkmamaya özen gösterme noktasında uyardı.

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