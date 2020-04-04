İngiltere’de ölümlerde büyük artış: 24 saatte 684 kişi yaşamını yitirdi

Arif BEKTAŞ

Londra

İngiltere’de son 5 gündür yaşanan ölümler artarak devam ediyor. Son 24 saatte 684 kişi hayatını kaybetti. Toplam yaşanan ölüm sayısı 3 bin 605 oldu. Toplam hasta sayısı ise 38 bin 168’i buldu. Yoğun eleştirilere rağmen ülkede hâlâ testler yeterince yapılmıyor. Yapılan toplam test sayı 173 bin 784. Bunun sadece 5 bini sağlık emekçilerine yapıldı.

Hükümetin, Kovid-19 ile savaşmak için “geçici” olarak inşa ettiği NHS Nightingale Hastanelerinin ilki için Doğu Londra’daki ExCeL Centre’da açılış yapıldı.

Ordunun yardımıyla sadece dokuz günde inşa edilen 500 yataklı hastane, toplamda 4 bin yatak kapasitesine erişebiliyor. Hastanede, NHS’in mevcut personelinden çok henüz mezuniyetini tamamlamamış hemşirelik ve tıp fakültesi öğrencilerinin yanı sıra eski doktor ve hemşireler görev alacak.

Açılışta konuşan Sağlık Bakanı Matt Hancock, “NHS ve ordu, Hastaneyi dokuz günde yaparak olağanüstü bir iş çıkardılar. Bu, ülke çapında dört hastanenin açılacağına dair sıkı çalışma ve bağlılıklarının kanıtı” dedi.

NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) İngiltere, koronavirüs hastaları için 1500 ilave yatağın yeni planlanan Bristol ile Harrogate Kongre Merkezi’nde bulunacağını belirtti. Bristol’daki geçici hastane 1000 hastaya kadar bakabilirken, Harrogate 500’e kadar bakım yapabilecek.

İngiltere'de sağlık personeline bile test yapılmıyor