Kılıçdaroğlu: Engelleseler de bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacak

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Hangi engeli getirirlerse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaklardır. Gerekirse bütün masrafları keseceklerdir ve hatta gerekirse belediye başkanı aylığını dahi bu işe ayıracaktır. Bu konuda çok açık ve çok net bir tavrımız var" dedi.

Kılıçdaroğlu, Fox TV'de canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, koronavirüsle mücadele çerçevesinde hekimlerden, iktisatçılardan, sosyologlardan oluşan üç ayrı komisyon oluşturduklarını, olayı incelemeye çalıştıklarını söyledi.

Sorunun çözümü noktasında strateji üzerine yoğunlaştıklarını belirten Kılıçdaroğlu, hem sağlık hem ekonomik alanda alınması gereken önlemlere ilişkin yaptığı açıklamaları anımsattı.

KILIÇDAROĞLU: "EVDE KAL" DENİYORSA GÜVENCE DE VERİLMELİ

Kılıçdaroğlu, sadece 65 yaşın üstündekilerin sokağa çıkmasına yönelik kısıtlamanın yanlış olduğunu belirterek, "O evden çıkmayacak ama onun çocuğu çıkacak, işini yapacak ve akşam eve gelince zaten bulaştıracak. Akıl dışı kararları anlamak mümkün değil" dedi.

"Evde kal" kampanyasına da değinen Kılıçdaroğlu, "Tamam güzel ama evde kalınmıyor. Bu insanlar iş güç sahibi. Ev geçindirecek ve onlara bir güvence verilmesi lazım. 'Evinizde kalın sizin sorununuzu biz çözeceğiz, ekmeğinizi getireceğiz, aylığınızı asgari ücret üzerinden, işsizlik sigortası fonundan ödeyeceğiz' denmesi lazım. Bunlar yapılmadı" diye konuştu.

"Ne öneriyorsunuz?" sorusu üzerine Kılıçdaroğlu, "Şu güvence verilmeli en azından '3 ay ya da bu iş sona erdikten sonra tekrar iş başı yapacaksınız, dükkanlarınızı açacaksınız, burada çalışan işçilerin aylığını asgari ücret üzerinden ben ödeyeceğim.' Nereden? İşsizlik Fonu'ndan. Burada 131 milyar lira para var. Biz kendilerine bunu yapın, şunu yapın diye söyledik. Her birisini tek tek öneri olarak da verdik. İşsizlik Sigortası Fonu'nda para var, bu parayı ödeyin." değerlendirmesini yaptı.

"BELEDİYELER BAĞIŞ KAMPANYALARINI YİNE YAPACAK"

Bağış kampanyalarına yönelik bir soruya ise Kılıçdaroğlu, şu yanıtı verdi:

"Bizim inancımızda 'İyilikte yarışınız' der. Neden iyilik yapmak isteyenleri bundan men ediyorsunuz. Bunu anlamak mümkün değil. Bizim belediyelerimiz bugün binlerce kişiye nakit, on binlerce kişiye gıda yardımı yaptılar. Doğal gaz ve elektrik konusunda ilgili firmalara yazılar yazıp, 'Açınız bunları' diye uyardılar. Borç nedeniyle kapanan suların açılmasını sağladılar. Bütün belediye başkanlarımız daha seçimlerin başında taahhüt ettiler 'Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek' diye. AK Parti'li belediyelerde bağış alıyorlar. Yanlış mı yapıyor? Hayır doğru yapıyor."

Kemal Kılıçdaroğlu | Fotoğraf: Ozan Çifçi/AA

Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarına, gıda ve diğer yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına yönelik talimatının anımsatılması üzerine, "Yine yapacaklar. İş dünyasından son derece saygın insanlar var, yoksullara yardım yapmak istiyorlar. Getirecekler paketleri verecekler veya belediye o paketleri oradan alacak yoksullara dağıtacak. Belediye burada aracılık yapacak" dedi.

Belediye gelirleri içinde bağışların yer aldığını belirten Kılıçdaroğlu, "Yapılan tamamen CHP'li belediyeler yardım yapmasın. Elini kolunu bağlayalım başarısız olsunlar. Buradan bütün vatandaşlarıma sesleniyorum, hangi engeli getirirlerse getirsinler bizim belediye başkanlarımız iyilikte yarışacaklardır. Hiç bir çocuk kendi beldelerinde yatağa aç girmeyeceklerdir. Gerekirse bütün masrafları keseceklerdir ve hatta gerekirse belediye başkanı aylığını dahi bu işe ayıracaktır. Bu konuda çok açık ve çok net bir tavrımız var. Çünkü yaşanan salgın çok derin bir salgın" değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu, kendisinin öneriler paketinin anımsatılarak, "Devletimizin kaynağı var mı?" sorusuna da "Bugün yeteri kadar kaynağımız var mı? Hayır yok. Üzülerek ifade edeyim yok. Bağış kampanyası açılmasının nedeni de bu zaten. Yani 'CHP'li belediyelere vermeyin sadece bize verin, biz bu yardımı yapacağız.' 900 milyon liraya yakın bir para toplandı. Bu paranın büyük bir kısmını kamu kuruluşları ödedi. Zaten bunlar devletin parası. Bu kurumlar paraları veriyorlar ama Kurumlar Vergisi beyannamesini verdiklerinde yaptıkları bağışın tamamını vergi matrahından düşecekler" karşılığını verdi.

"DEVLETİN KASASI ALARM VERİYOR"

Hükümetlerin 2002 yılına kadar bütün harcadıkları rakamın 713 milyar dolar, AK Parti hükümetleri döneminde harcanan rakamın ise 2 trilyon 346 milyar dolar olduğunu aktaran Kılıçdaroğlu, "79 yılda harcanan paranın 3,5 katı para harcandı ve bugün devletin kasası alarm veriyor" diye konuştu.

"DEVLETTEN DOLAR BAZINDA GARANTİLİ İHALE ALANLAR FEDAKARLIK YAPSIN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "fedakarlık yapma dönemi" sözleriyle ilgili ise Kılıçdaroğlu, "Buna itiraz etmiyorum çünkü kasa tamtakır, bir yerlerden fedakarlık yapacağız. Şimdi soru şu, fedakarlığı kim yapacak? Fedakarlığı devletten dolar bazında devlet garantili ihale alanlar yapacak" ifadesini kullandı.

Devletin verdiği garantilerin bir yıl ertelenmesi gerektiğini aktaran Kılıçdaroğlu, dolar bazında verilen garantilerin de Türk lirasına çevrilmesini istedi. (HABER MERKEZİ)

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