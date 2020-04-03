CHP'li Gürer: 3 ay süreyle vatandaştan elektrik ve doğalgaz ücreti talep edilmesin

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun (EPDK), sayaçların okunamadığı bölgelerde elektrik ve doğal gaz faturalarını, geçmiş tüketim ortalamalarına göre gönderilmesini öngören kararını eleştirerek “Vatandaştan 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz ücreti talep edilmesin” dedi.

Yeni düzenlemeye göre, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda kıyasen fatura uygulamasının hayata geçirildiğini anımsatan Gürer, “Bu düzenlemeye göre sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak” dedi.

TOPLUMDA HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI

Gürer, şirketlerin böyle bir dönemde fedakârlık yaparak, vatandaşlara elektrik ve doğal gaz faturası göndermemesinin umut edildiği bir dönemde, EPDK’nin işini kaybeden, evine ekmek götüremeyen milyonlarca vatandaşın elektrik ve doğal gaz faturalarının peşine düşüp, şirketlerin alacağını garanti altına alacak bir uygulamayı hayata geçirmesinin, toplumun tüm kesimlerinde büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını anlattı.

OLMASI GEREKEN ELEKTRİK VE DOĞAL GAZ ÜCRETİ TALEP EDİLMEMESİ

Gürer, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında, 250 bine yakın işletme ve esnafın kepenk kapattığını, bu nedenle işsizler ordusuna milyonlarca yeni işsizin eklediğini hatırlatarak, “Böyle bir ortamda yapılması gereken, vatandaşlardan 3 ay süreyle elektrik ve doğal gaz ücreti talep etmemek olmalıydı” diye konuştu.

2 YILDA YÜZDE 70 ORANINDA ZAM GELDİ

EPDK’nin aldığı kararın yeniden gözden geçirilmesi ve en azından önümüzdeki 3 ay için vatandaşlardan elektrik ve doğal gaz ücretlerinin alınmamasının önünün açılması gerektiğini vurgu yapan Gürer, “Şayet bu kararda ısrar ediliyorsa bile son iki yılın ilgili aylarına ait ortalamalar yerine, iki yıl önceki elektrik ve doğal gaz tüketim fiyatları baz alınarak faturalandırma yapılmalıdır. Çünkü son 2 yılda doğal gaz tüketim bedelleri iki katına çıktı, elektrik fiyatlarına yalnız meskende yüzde yetmiş Tarımda kullanılan enerji içinde daha yüksek oranda zam geldi” şeklinde konuştu.

VERGİLER KALDIRILSIN

CHP Milletvekili Gürer, elektrik faturalarında yüzde 1 oranında Enerji Fonu, yüzde 2 oranında TRT Payı ve Yüzde 18 oranında KDV uygulandığını da anımsatarak, “Bizim önerimiz ve vatandaşın beklentisi şudur; korona virüs salgınıyla topyekûn bir mücadeleye girilen şu günlerde, şirketlerin fedakârlık yaparak 3 ay boyunca vatandaşa elektrik ve doğal gaz faturası göndermemesi ve bu üç ayın sonunda da faturalara yer alan vergilerin kaldırılmasıdır” ifadelerini kullandı. (EKONOMİ SERVİSİ)

Sayaç okunmayan doğal gaz ve elektrik faturaları için ortalamaya bakılacak

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