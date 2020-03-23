Şehir Tiyatroları evinize konuk oluyor, perde kapanmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin kültür-sanat platformu, "perde kapanmıyor" diyerek 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde evlerimize konuk olmaya hazırlanıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında tiyatrolara ara verildiği hatırlatılan açıklamada, Şehir Tiyatrolarının daha önce sahnelediği, bir çocuk ve bir yetişkin oyununun online olarak seyirciyle buluşacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eğitimlerine bir süre ara verilen çocuklarımız ve yetişkinler için 27 Mart Dünya Tiyatro Günü’nde perdeleri kapatmıyoruz. Şehir Tiyatroları’nın daha önce sahnelediği, bir çocuk ve bir yetişkin oyununu, https://kultursanat.istanbul adresinden sanatseverlerle buluşturuyoruz.

Bizleri kultursanat.istanbul adresinden, İBB Kültür mobil web uygulamasından ve sosyal medya hesaplarımızdan takipte kalınız.

Sağlık ve sanat dolu, günlerde görüşmek dileğiyle."

CUMA AKŞAMI "GEÇ KALANLAR", CUMARTESİ "POLLYANNA"

Programdaki iki oyunun gün ve saatleri şöyle:

27 Mart Cuma günü saat 20.00

Geç Kalanlar

28 Mart Cumartesi saat 14:00

Pollyanna

(KÜLTÜR SERVİSİ)

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