Libya’da iç savaşın tarafları ateşkes çağrılarını kabul etti

Libya Ulusal Ordusu Genel Komutanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle yapılan ateşkes çağrılarını kabul ettiklerini duyurdu. Genel Komutanlık açıklamasında, Libya Ulusal Ordusu, Fayiz es-Serrac öncülüğündeki silahlı milislerin de ateşkese uymaları halinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getireceklerini belirtti.

Açıklamada, “Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle çete üyelerini Trablus’a göndermeye devam ediyor. Bu da virüsün Trablus ve komşu ülkelere yayılmasına neden olacaktır” denildi. (MA)