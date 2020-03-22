Denizli’de koronavirüsten dolayı tekstil fabrikaları üretimlerini durduruyor. Geçtiğimiz günlerde 700 işçinin çalıştığı Gökhan Tekstil’in üretimi 10 gün süre boyunca durdurma kararının ardından Menderes Tekstil de üretimi bir haftalık durdurdu. 5 bin işçinin çalıştığı Menderes Tekstil’de işçilere ücret verileceği ancak bu sürenin yıllık izinlerden düşüleceği belirtildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında üretimin yapıldığı toplu alanlarda önlemler alındığı belirten işçiler, fabrika girişlerinde ateş ölçer ile kontroller yapıldığını ve maske dağıtıldığı söyledi. İşçiler ayrıca izni olmayanlara izin borçlanması yapılacağını ve bir sonraki yıllık izinlerden düşüleceği bilgisini aktardı.

Öte yandan Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60-70 kişinin çalıştığı Durul Havlu, Şikel Tekstil, Ödel (Denizli İpek) Tekstil de üretimi durdurduğunu duyurdu. (Deniz/EVRENSEL)

Denizli’de Gökhan Tekstil üretime ara verdi