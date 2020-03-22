22 Mart 2020 21:44 Güncelleme: 22 Mart 2020 21:46

Denizli’de Menderes Tekstil üretimi durdurdu, izinler yıllık izinden düşülecek

Denizli’de Menderes Tekstil üretimi bir haftalık durdurma kararı aldı. Bir haftalık sürede ise işçilere ücretlerin verileceği ancak yıllık izinden düşüleceği duyuruldu.

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Tekstil fabrikasında tezgahta çalışan işçiler

Fotoğraf: IndustriALL Global Union/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Denizli’de koronavirüsten dolayı tekstil fabrikaları üretimlerini durduruyor. Geçtiğimiz günlerde 700 işçinin çalıştığı Gökhan Tekstil’in üretimi 10 gün süre boyunca durdurma kararının ardından Menderes Tekstil de üretimi bir haftalık durdurdu. 5 bin işçinin çalıştığı Menderes Tekstil’de işçilere ücret verileceği ancak bu sürenin yıllık izinlerden düşüleceği belirtildi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında üretimin yapıldığı toplu alanlarda önlemler alındığı belirten işçiler, fabrika girişlerinde ateş ölçer ile kontroller yapıldığını ve maske dağıtıldığı söyledi. İşçiler ayrıca izni olmayanlara izin borçlanması yapılacağını ve bir sonraki yıllık izinlerden düşüleceği bilgisini aktardı.

Öte yandan Denizli'nin Buldan ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60-70 kişinin çalıştığı Durul Havlu, Şikel Tekstil, Ödel (Denizli İpek) Tekstil de üretimi durdurduğunu duyurdu. (Deniz/EVRENSEL)

Denizli’de Gökhan Tekstil üretime ara verdi

Denizli’de Gökhan Tekstil üretime ara verdi

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EGE HABERLERİ
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