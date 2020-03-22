Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı öğrenci yurduna yerleştirildi

Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını önlemleri kapsamında Kozlu ilçesindeki Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.

Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatından ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.

Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.

"HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALMAK ZORUNDAYIZ"

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Limandan kaynaklı hiçbir sorun yaşamadık. Bugün de oradan 51 Türk vatandaşımız geldi. 10 küsur Ukrayna vatandaşı var. Ukrayna vatandaşları içeri alınmıyor, geri gönderilecek. Türk vatandaşlarını aldık, ilk kontrollerini yaptık, şüpheli bir durum görülmedi. Buna rağmen onları bir öğrenci yurdumuzda karantinaya aldık, 14 gün orada tutacağız, gözleyeceğiz" ifadelerini kullandı. (Zonguldak/AA)

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