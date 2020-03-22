CNN'den koronavirüs 'önlemi': Muhabir ve kameramanların binaya girişi engellendi

Koronavirüs nedeniyle “Evde kal Türkiye” etiketleri açılırken, gazeteciler haber yapmaya devam ediyor. Bir yandan koronavirüsten nasıl korunulacağını anlatmaya çalışan gazeteciler, bir yandan da virüs tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Bu süreçte CNN Türk’ten habercileri çileden çıkaran bir uygulama gerçekleştirdi. İstanbul Bağcılar’da bulunan binası önüne konteynerler koyan Demirören Holding, muhabir ve kameramanların bina içine girmesini engelledi.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Twitter’dan konteynerlerin fotoğrafını paylaşarak “CNN Türk’te yedi muhabir ve dokuz kameraman birkaç metrekarelik alana sıkıştırıldı. ‘İçeri girmeyin, habere buradan gidip-gelin’ deniyor. Tuvaletin kullanılmasına bile izin verilmiyor. Önlemden anladığınız bu mu? #YeterDemirören” diye yaşananlara tepki gösterdi.

Tuvalete gitmek için bile içeri girmeleri yasaklanan muhabirler ve kameramanlar duruma sosyal medya hesaplarından tepki gösterdi.

Serkan Ocak CNN Türk önündeki barakaların fotoğrafını paylaşarak “Bu barakalar CNN Türk'te çalışan muhabir ve kameramanlar için hazırlanmış. Binaya girmeleri yasaklanmış. Diğer tüm çalışanlar binaya girip çıkabiliyorken kameramanlar ve muhabirlere bu muamele uygun görülmüş.” dedi.

Bu barakalar CNN Türk'te çalışan muhabir ve kameramanlar için hazırlanmış. Binaya girmeleri yasaklanmış. Diğer tüm çalışanlar binaya girip çıkabiliyorken kameramanlar ve muhabirlere bu muamele uygun görülmüş.

Hıyarlıkta sınır yok nasılsa!!! pic.twitter.com/4bUHJQVW6H — Serkan Ocak (@serkanocakkk) March 22, 2020

Gülşah İnce ise sosyal medyadan “Haber için sokakta koşan, yayınlarınız için tüm zorluklara rağmen cansiperane çalışan muhabir ve kameramanlarınızın binaya girmemesini neden istediniz CNN Türk? Bahçeye bir de kulübe yapılmış meslektaşlarımız için... Kabul edilemez bu tavrı kınıyorum!” diye yazdı.

CNN Türk yönetiminin muhabir ve kameramanlara "Sizin etkileşim alanınızı kısıtlıyoruz" dedikleri öğrenildi. (MEDYA SERVİSİ)