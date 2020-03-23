Ankara’da koronavirüs nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı
Ankara Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında atık kağıt toplayıcılığının yasaklandığını duyurdu. Atık Kağıt İşçileri/Geri Dönüşüm İşçileri Derneği de sürecin bir parçası olduğunu duyurdu.
Fotoğraf: MA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığını yasakladığını duyurdu. Atık kağıt toplayıcılarının ihtiyaçları ise Belediyenin Barınma Evi'nden karşılanacak.
Belediyeden yapılan açıklamada, “Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi’nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır” denildi.
March 22, 2020
Atık Kağıt İşçileri/Geri Dönüşüm İşçileri Derneği de Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bizim de doğrudan sürecin içerisinde olduğumuz, Ankara BB. Başkanı Sn. Mansur Yavaş'ın bizzat talimatıyla hayata geçirilecek ve kağıt toplayan emekçilerin maddi/manevi ihtiyaçları karşılanacak olan süreci kamuoyuna duyururuz” denildi. (HABER MERKEZİ)
March 22, 2020
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