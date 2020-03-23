Ankara’da koronavirüs nedeniyle kağıt toplayıcılığı yasaklandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında kağıt toplayıcılığını yasakladığını duyurdu. Atık kağıt toplayıcılarının ihtiyaçları ise Belediyenin Barınma Evi'nden karşılanacak.

Belediyeden yapılan açıklamada, “Geçimini kağıt toplayarak sağlayan vatandaşlarımıza Barınma Evi’nde konaklama imkanı ve gıda temini Belediyemiz tarafından sağlanacaktır” denildi.

Atık Kağıt İşçileri/Geri Dönüşüm İşçileri Derneği de Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Bizim de doğrudan sürecin içerisinde olduğumuz, Ankara BB. Başkanı Sn. Mansur Yavaş'ın bizzat talimatıyla hayata geçirilecek ve kağıt toplayan emekçilerin maddi/manevi ihtiyaçları karşılanacak olan süreci kamuoyuna duyururuz” denildi. (HABER MERKEZİ)

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