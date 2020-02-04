Sayıştay raporları “sadeleştirme” adı altında sansürleniyor

2018 yılı denetim raporlarının TBMM’ye sunulmasının ardından ortaya çıkan yeni rapor formatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Sayıştay Başkanlığı bürokratları, TBMM KİT Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na bilgi verdi. Uzman denetçiler tarafından hazırlanan raporların 2015 yılından bu yana iki daire başkanı, her daireden birer üye ve denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşan Rapor Değerlendirme Kurulu’nda denetlendikten sonra TBMM’ye sunulması ile yetinilmeyip sadeleştirme adı altında yeni bir yöntem uygulanmaya başlandığı bildirildi.

'SADELEŞTİRMEK' DEMEK 'FİLTRE ETMEK' DEMEK

Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre Sayıştay Bölüm Başkanı Onur Derici milletvekillerine yaptığı sunumda, yaklaşık bir aydır KİT raporlarının formatı ve KİT denetim rehberine ilişkin bir revizyon çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Derici denetim işlemi ve raporlanması ile ilgili rehberlerin uluslararası standartlar esas alınarak güncellendiğini ifade etti.

Sayıştay Denetim Grup Başkanı Haydar Gezmiş de “Kamu idaresi hakkında tek başlık altında daha sade ve yeterince bilgi sunulmasının hedeflendiğini” anlattı. İdari, mali ve işletme çalışmaları bölümlerindeki tekrarlardan kaçındıklarını bildiren Gezmiş, “Bulgu ve önerilerde ise herhangi bir kısıt getirilmemiştir” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Sayıştay’ın raporlarında, rapor sayfalarında ve içerik bilgilerinde büyük bir azalma olduğunu vurgulayarak, “Kamu idaresi hakkında tek başlık altında daha sade ve yeterince bilgi sunulması hedeflenmiştir’ ifadesindeki ‘yeterince’ kısmı çok göreceli, denetimi gerçekleştirecek milletvekilleri olarak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Dolayısıyla, bu sadeleştirmeyi kabul etmek açıkçası mümkün değil. Burada ‘sadeleştirmek’ demek filtre etmek’ demek. Aslında, bir nevi bir sansürden geçirmek. ‘Sayıştay raporunun sadeleştirilmesi’ adı altında sansürlenmesini reddediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

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