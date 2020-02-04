04 Şubat 2020 10:56

Sayıştay raporları “sadeleştirme” adı altında sansürleniyor

Kamunun hesaplarını TBMM adına denetleyen Sayıştay’ın uzman denetçilerinin raporlarına “sadeleştirme” adı altında yeni bir format uygulanmaya başlandı. CHP Milletvekili Yavuzyılmaz "Bu sansürdür" dedi

Fotoğraf: Google Street View

  • ANASAYFA
  • POLİTİKA
    • Paylaş

    2018 yılı denetim raporlarının TBMM’ye sunulmasının ardından ortaya çıkan yeni rapor formatıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Sayıştay Başkanlığı bürokratları, TBMM KİT Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na bilgi verdi. Uzman denetçiler tarafından hazırlanan raporların 2015 yılından bu yana iki daire başkanı, her daireden birer üye ve denetimden sorumlu başkan yardımcısından oluşan Rapor Değerlendirme Kurulu’nda denetlendikten sonra TBMM’ye sunulması ile yetinilmeyip sadeleştirme adı altında yeni bir yöntem uygulanmaya başlandığı bildirildi.

    'SADELEŞTİRMEK' DEMEK 'FİLTRE ETMEK' DEMEK

    Birgün’den Nurcan Gökdemir’in haberine göre Sayıştay Bölüm Başkanı Onur Derici milletvekillerine yaptığı sunumda, yaklaşık bir aydır KİT raporlarının formatı ve KİT denetim rehberine ilişkin bir revizyon çalışması yürütüldüğünü bildirdi. Derici denetim işlemi ve raporlanması ile ilgili rehberlerin uluslararası standartlar esas alınarak güncellendiğini ifade etti.

    Sayıştay Denetim Grup Başkanı Haydar Gezmiş de “Kamu idaresi hakkında tek başlık altında daha sade ve yeterince bilgi sunulmasının hedeflendiğini” anlattı. İdari, mali ve işletme çalışmaları bölümlerindeki tekrarlardan kaçındıklarını bildiren Gezmiş, “Bulgu ve önerilerde ise herhangi bir kısıt getirilmemiştir” dedi.

    CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz Sayıştay’ın raporlarında, rapor sayfalarında ve içerik bilgilerinde büyük bir azalma olduğunu vurgulayarak, “Kamu idaresi hakkında tek başlık altında daha sade ve yeterince bilgi sunulması hedeflenmiştir’ ifadesindeki ‘yeterince’ kısmı çok göreceli, denetimi gerçekleştirecek milletvekilleri olarak daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyor olabiliriz. Dolayısıyla, bu sadeleştirmeyi kabul etmek açıkçası mümkün değil. Burada ‘sadeleştirmek’ demek filtre etmek’ demek. Aslında, bir nevi bir sansürden geçirmek. ‘Sayıştay raporunun sadeleştirilmesi’ adı altında sansürlenmesini reddediyoruz” dedi. (HABER MERKEZİ)

    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?

    Sayıştay raporu gerçeği: İmamoğlu, Yıldırım, Sayıştay ne dedi?

    İmamoğlu, "Sayıştay raporları sahte" iddiasını yalanladı ve raporları paylaştı

    İmamoğlu, "Sayıştay raporları sahte" iddiasını yalanladı ve raporları paylaştı

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Mersin’de sağlık emekçileri alacakları için 2 saat iş bıraktı
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ya gerçek bir barış ya da daha çok acı, daha çok gözyaşı!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İdlib’deki çatışma Suriye’de sonun başlangıcı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Ocak ayı enflasyonu yüzde 12,15: Ücret-maaş zammı ilk ayda darbe yedi

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Zamlar ve Torunlarla Ensar

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Unutulan savaş

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Fatih’in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Amedspor: Şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık
    Amedspor: Şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık

    Amedspor Kulüp Başkanı Metin Kılavuz, Cizrespor’un ligden çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı. Kılavuz, "Şiddet uygulayacağınız Cizrespor yok artık" dedi.

    Kayyumdan eşe dosta memurluk kıyağı: Trabzon’dan geldi, Lice’de kadroyu kaptı
    Kayyumdan eşe dosta memurluk kıyağı: Trabzon’dan geldi, Lice’de kadroyu kaptı

    Diyarbakır Lice Belediyesi kayyumu Sinan Başak, göreve başladığı ikinci günde, Trabzon'da yaşayan Fatih Salihoğlu adlı şahsı özel kalem müdürü olarak işe aldı, sonrasında da memur kadrosuna geçirdi.

    Sur Belediyesinin kaynakları Sur Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitime harcanmış
    Sur Belediyesinin kaynakları Sur Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitime harcanmış

    Kayyumlar eliyle 2 buçuk yıl içerisinde 151 milyon 743 bin 819 TL borç altına sokulan Sur Belediyesi, bu paranın önemli bir kısmını Sur Müftülüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne harcadı.

    Mersin’de sağlık emekçileri alacakları için 2 saat iş bıraktı
    Mersin’de sağlık emekçileri alacakları için 2 saat iş bıraktı

    Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesinde sağlık emekçileri, ödenmeyen fazla mesai ve performans ücretleri için 2 saatlik iş bırakma eylemi yaptı.

    AYM’den tahliye kararlarına direnen mahkemelere uyarı: Göreviniz ihlalleri gidermek
    AYM’den tahliye kararlarına direnen mahkemelere uyarı: Göreviniz ihlalleri gidermek

    Anayasa Mahkemesi, tahliye kararlarına direnen mahkemelere, "Göreviniz yetki tartışmak değil ihlalleri gidermek, AYM kararları denetlenemez" dedi ve Mehmet Altan'a tazminat ödenmesine karar verdi.

    Kızılay 2015-2019 yılları arası 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış almış
    Kızılay 2015-2019 yılları arası 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış almış

    Kızılay, 2015-2019 yılları arasındaki 5 yıl içerisinde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış aldığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e çıktı
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e çıktı

    Çin’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 425'e yükseldi. Çin dışında ilk can kaybının Filipinler'de kayda geçmesinin ardından Hong Kong’da bugün ilk ölüm vakası görüldü.

    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölüm nedeni Fentanil
    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölüm nedeni Fentanil

    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda Karaman’ın kanında yüksek dozda 'Fentanil' bulunduğu belirtildi.

    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evinde ölü bulundu
    İzmir'de Suriyeli hamile kadın ve 5 yaşındaki oğlu evinde ölü bulundu

    İzmir'de annenin bıçaklanarak, oğlunun da boğularak öldürüldüğü belirlendi. Cinayetle ilgili ailenin komşusu ve 3 şüpheli gözaltına alındı.

    Aliağalılar: Kendimizden kısıp çocuklara yediriyoruz
    Aliağalılar: Kendimizden kısıp çocuklara yediriyoruz

    Tezgahlarda en ucuz balığın kilosu 15-20 TL arasında olurken, Aliağa’da düzenlenen “Hamsi ve Muhlama Festivalinde” ilçe halkı ile balık fiyatlarını konuştuk.

    İzmirspor ve şehrin spora bakışı
    İzmirspor ve şehrin spora bakışı

    Şehir merkezinin 100 kilometre ötesine yerel kaynaklarla bir stadyum yapmak elbette sorgulanması gereken bir karardı. Şimdi konuşmak gerek, suskunluklar yanılsamalar yaratır.

    Ağrının evindeyiz hepimiz
    Ağrının evindeyiz hepimiz

    Hakan Keysan bugünden itibaren her salı, "Zamanın Ağrısı" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi ekonomik kriz nedeniyle dayanışma başlattı
    Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi ekonomik kriz nedeniyle dayanışma başlattı

    Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı ve GYK Üyesi Hüseyin Gökçe: "İmkanları zorlayarak, dernek kapımızı gerek ihtiyacı olan öğrencilere gerekse maddi sıkıntısı olan canlara açtık."

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Kadın Platformu, SF Tekstil'de işten atılan kadın işçileri ziyaret etti
    İzmir Kadın Platformu, SF Tekstil'de işten atılan kadın işçileri ziyaret etti

    İzmir'de sendikalı oldukları için işten atılan ve işe geri dönmek için direnişe geçen SF Tekstil işçilerini İzmir Kadın Platformu ziyaret etti.