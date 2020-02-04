04 Şubat 2020 09:03

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtarname çekmek isteyen kişi noterde gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan bir kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, seçim döneminde sarf ettiği sözleri nedeniyle ihtarname göndermek istedi. Başkapan noterde gözaltına alındı.

Fotoğraf: Pixabay

  • ANASAYFA
  • GÜNCEL
    • Paylaş

    İstanbul'da yaşayan Nuri Başkapan isimli bir yurttaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seçim döneminde sarf ettiği sözleri nedeniyle, ihtarname göndermek istedi. Başkapan'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' işlem başlatıldı.

    İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan, Sarıyer 2. Noterliği'ne giderek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ihtarname göndermek istedi. Erdoğan’ın daha önce sarf ettiği, ‘İllet, zillet…’ gibi sözleri nedeniyle Başkapan, “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum” dedi. Ancak noter çalışanlarının çağırdığı polisler Başkapan’ı gözaltına alarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret etmekten’ işlem başlattı.

    ‘O ZAMAN BANA BUNU YAZIYLA BİLDİRİN’

    Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Başkapan, Erdoğan’a göndermek istediği ihtarnamede, ‘tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi davranmadığını’ ileri sürdü. Erdoğan’ın, seçim döneminde sık sık kullandığı, ‘İllet, zillet…’ gibi sözleri kabul etmediğini ifade eden Başkapan bunları yazıya dökerek Erdoğan’a, “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum” dedi. Noter ise bu ihtarnameyi Erdoğan’a gönderemeyeceklerini Başkapan’a iletti. Başkapan, “O zaman bana bunu yazıyla bildirin” deyince noter, polis çağırdı.

    İFADESİ ALINDI

    Olay yerine gelen polisler, Başkapan’ı Sarıyer Polis Karakolu’na götürdü. Emniyete götürülen Başkapan hakkında , ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ işlem başlatıldı. Başkapan da bu durumda tepki göstererek, “Hakaret etmedim. Bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanına ihtarname çekmek istedim. Bunun gerekçeleri de ihtarnamede yazılı” diyerek kendisini savundu.

    Konuyla ilgili emniyet, savcılığa bilgi verdi. Burada ifadesi alınan Başkapan, savcılık talimatıyla saatler sonra serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren Başkapan, “Bu ihtarnameyi işleme koyacak, işini korkmadan yapacak bir noter arıyorum” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölüm nedeni Fentanil
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Ya gerçek bir barış ya da daha çok acı, daha çok gözyaşı!

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    İdlib’deki çatışma Suriye’de sonun başlangıcı!

     Bülent FALAKAOĞLU
    Bülent FALAKAOĞLU

    Ocak ayı enflasyonu yüzde 12,15: Ücret-maaş zammı ilk ayda darbe yedi

     Mustafa YALÇINER
    Mustafa YALÇINER

    Zamlar ve Torunlarla Ensar

     Ragıp ZARAKOLU
    Ragıp ZARAKOLU

    Unutulan savaş

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Fatih’in İstanbul'u fethettiği yaştasın!
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    REKLAMBanggood indirim kuponu
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Kızılay 2015-2019 yılları arası 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış almış
    Kızılay 2015-2019 yılları arası 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış almış

    Kızılay, 2015-2019 yılları arasındaki 5 yıl içerisinde 5 iş insanı ve 11 şirketten toplam 50 milyon 852 bin liralık “özel şartlı” bağış aldığını açıkladı.

    GÜNCELLENDİ
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e çıktı
    Koronavirüs salgını durdurulamıyor: Çin'de hayatını kaybedenlerin sayısı 425'e çıktı

    Çin’de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 425'e yükseldi. Çin dışında ilk can kaybının Filipinler'de kayda geçmesinin ardından Hong Kong’da bugün ilk ölüm vakası görüldü.

    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölüm nedeni Fentanil
    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölüm nedeni Fentanil

    Anestezi teknikeri Ayşe Karaman’ın ölümüne ilişkin hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda Karaman’ın kanında yüksek dozda 'Fentanil' bulunduğu belirtildi.

    60 yaş üstü yurttaşlar ulaşımın yoğun olduğu saatlerde tam bilet ücreti ödeyecek
    60 yaş üstü yurttaşlar ulaşımın yoğun olduğu saatlerde tam bilet ücreti ödeyecek

    AKP'nin yakın zamanda Meclise sunmaya hazırlandığı yerel yönetimler düzenleme taslağında, 60 yaş üstü yurttaşların ulaşımın yoğun olduğu saatlerde tam bilet parası ödemesi önerisi de yer alıyor.

    Kartal sahil yolunda halk otobüsü durağa çarptı: 3'ü ağır, 5 kişi yaralı
    Kartal sahil yolunda halk otobüsü durağa çarptı: 3'ü ağır, 5 kişi yaralı

    Kartal sahil yolunda iki katlı halk otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle durağa çarptı. Kazada yaralanan 5 kişiden 3'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

    MESS sözleşmesi ve mücadele: Taleplerin gerçekleşmesi için işçi iradesi şart
    MESS sözleşmesi ve mücadele: Taleplerin gerçekleşmesi için işçi iradesi şart

    "Geldiğimiz yerde insanca yaşanabilecek bir ücretin elde edilebilmesinin yolu her zaman olduğu gibi yine daha fazla mücadeleden geçiyor."

    Aliağalılar: Kendimizden kısıp çocuklara yediriyoruz
    Aliağalılar: Kendimizden kısıp çocuklara yediriyoruz

    Tezgahlarda en ucuz balığın kilosu 15-20 TL arasında olurken, Aliağa’da düzenlenen “Hamsi ve Muhlama Festivalinde” ilçe halkı ile balık fiyatlarını konuştuk.

    4 Şubat Dünya Kanser Günü | Kanser eden kayıtsızlık
    4 Şubat Dünya Kanser Günü | Kanser eden kayıtsızlık

    CHP'li Candan Yüceer, erken teşhisin hayat kurtardığı kanser konusunda gerekli önlemlerin alınmadığına dikkat çekti.

    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Çin’in yeni yılı kutlu olsun: Çinlilerle İrlandalılar fare yılını birlikte kutladı
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Acıları örten, mutluluğa açılan kapılar
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    Yazar Hanım Koçyiğit: Karanlıktan çıkmak için her zaman bir yol var
    GÜNCELLENDİ
    12 şarkıda Barış Manço
    12 şarkıda Barış Manço
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yazar Fatin Hazinedar: Masamın üstü bir 'harfiyat' alanı gibiydi
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Yaşamak fanatik bir düşünce hali
    Evrensel Ege Sayfaları
    EVRENSEL EGE

    Ege'den daha fazla haber, röportaj, mektup, analiz ve köşe yazısı...

    Ege Sayfaları için tıklayın...
    Aliağalılar: Kendimizden kısıp çocuklara yediriyoruz
    Aliağalılar: Kendimizden kısıp çocuklara yediriyoruz

    Tezgahlarda en ucuz balığın kilosu 15-20 TL arasında olurken, Aliağa’da düzenlenen “Hamsi ve Muhlama Festivalinde” ilçe halkı ile balık fiyatlarını konuştuk.

    İzmirspor ve şehrin spora bakışı
    İzmirspor ve şehrin spora bakışı

    Şehir merkezinin 100 kilometre ötesine yerel kaynaklarla bir stadyum yapmak elbette sorgulanması gereken bir karardı. Şimdi konuşmak gerek, suskunluklar yanılsamalar yaratır.

    Ağrının evindeyiz hepimiz
    Ağrının evindeyiz hepimiz

    Hakan Keysan bugünden itibaren her salı, "Zamanın Ağrısı" isimli köşesiyle Evrensel Ege Sayfaları'nda olacak.

    Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi ekonomik kriz nedeniyle dayanışma başlattı
    Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi ekonomik kriz nedeniyle dayanışma başlattı

    Alevi Kültür Dernekleri Buca Şubesi Cemevi Başkanı ve GYK Üyesi Hüseyin Gökçe: "İmkanları zorlayarak, dernek kapımızı gerek ihtiyacı olan öğrencilere gerekse maddi sıkıntısı olan canlara açtık."

    GÜNCELLENDİ
    İzmir Kadın Platformu, SF Tekstil'de işten atılan kadın işçileri ziyaret etti
    İzmir Kadın Platformu, SF Tekstil'de işten atılan kadın işçileri ziyaret etti

    İzmir'de sendikalı oldukları için işten atılan ve işe geri dönmek için direnişe geçen SF Tekstil işçilerini İzmir Kadın Platformu ziyaret etti.

    Boşandığı kadını şiddete maruz bırakan erkek elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı
    Boşandığı kadını şiddete maruz bırakan erkek elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı

    Aydın'da boşandığı Zeliha Erdemir'i şiddete maruz bırakan ve tehdit eden Murat Cem K., mahkeme kararıyla takılan elektronik kelepçeyi kırınca tutuklandı.