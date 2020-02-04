Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ihtarname çekmek isteyen kişi noterde gözaltına alındı

İstanbul'da yaşayan Nuri Başkapan isimli bir yurttaş Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seçim döneminde sarf ettiği sözleri nedeniyle, ihtarname göndermek istedi. Başkapan'a 'Cumhurbaşkanına hakaretten' işlem başlatıldı.

İstanbul’da yaşayan Nuri Başkapan, Sarıyer 2. Noterliği'ne giderek AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a ihtarname göndermek istedi. Erdoğan’ın daha önce sarf ettiği, ‘İllet, zillet…’ gibi sözleri nedeniyle Başkapan, “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum” dedi. Ancak noter çalışanlarının çağırdığı polisler Başkapan’ı gözaltına alarak ‘Cumhurbaşkanına hakaret etmekten’ işlem başlattı.

‘O ZAMAN BANA BUNU YAZIYLA BİLDİRİN’

Gazete Duvar'dan Hacı Bişkin'in haberine göre, Başkapan, Erdoğan’a göndermek istediği ihtarnamede, ‘tarafsız bir cumhurbaşkanı gibi davranmadığını’ ileri sürdü. Erdoğan’ın, seçim döneminde sık sık kullandığı, ‘İllet, zillet…’ gibi sözleri kabul etmediğini ifade eden Başkapan bunları yazıya dökerek Erdoğan’a, “Cumhurbaşkanlığınızı tanımıyor ve kabul etmiyorum” dedi. Noter ise bu ihtarnameyi Erdoğan’a gönderemeyeceklerini Başkapan’a iletti. Başkapan, “O zaman bana bunu yazıyla bildirin” deyince noter, polis çağırdı.

İFADESİ ALINDI

Olay yerine gelen polisler, Başkapan’ı Sarıyer Polis Karakolu’na götürdü. Emniyete götürülen Başkapan hakkında , ‘Cumhurbaşkanına hakaretten’ işlem başlatıldı. Başkapan da bu durumda tepki göstererek, “Hakaret etmedim. Bir vatandaş olarak Cumhurbaşkanına ihtarname çekmek istedim. Bunun gerekçeleri de ihtarnamede yazılı” diyerek kendisini savundu.

Konuyla ilgili emniyet, savcılığa bilgi verdi. Burada ifadesi alınan Başkapan, savcılık talimatıyla saatler sonra serbest bırakıldı. Duruma tepki gösteren Başkapan, “Bu ihtarnameyi işleme koyacak, işini korkmadan yapacak bir noter arıyorum” diye konuştu. (HABER MERKEZİ)