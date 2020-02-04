Kartal sahil yolunda halk otobüsü durağa çarptı: 3'ü ağır, 5 kişi yaralı

İstanbul Kartal sahil yolunda Kadıköy istikametinde iki katlı halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak durağa daldı. Kazada Kartal İDO otobüs durağında bekleyen 3 kişi ile otobüste bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 06.15 sıralarında Kordonboyu mevkiinde Kartal sahil yolundaki İDO otobüs durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Memduh Polat yönetimindeki 252 sefer sayılı Kartal-Mecidiyeköy seferini yapan iki katlı özel halk otobüsü, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu durağa çarptı. Durakta bekleyen 3 yolcu otobüsün altında kalırken otobüste bulunan yolculardan 2'si hafif şekilde yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken durakta bekleyen 3 yolcunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sebebiyle Kartal Sahil Yolu Kadıköy istikametinde tek şerit trafiğe kapatıldı. Trafik akışı sol şeritten sağlandı.

Fotoğraf: Adem Koç/AA

"ŞOFÖR TELEFONLA KONUŞUYORDU" İDDİASI

Olayın görgü tanığı olduğunu ifade eden bir yurttaş, "Ben burada yürürken otobüs durağa vurdu. Otobüs şoförü telefonla konuşuyordu. Otobüs çok süratli çarptı. Telefona dalmıştı, bilinç dışı vurdu durağa. Feci bir kaza oldu" dedi.

Fotoğraf: Adem Koç/AA

(DHA)