04 Şubat 2020 01:29
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Elazığ Sivrice'de saat 01.19 sularında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Harita: Mapquest
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nden edinilen bilgilere göre saat 01.19 sularında Elazig Sivrice'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Çevre il ve ilçelerden de hissedilen depremin merkez üssünün Malatya Doğanyol'a 14,2 kilometre uzaklıkta olduğu ve yerin 7,2 kilometre altında gerçekleştiği belirlendi. (HABER MERKEZİ)
Depremlere karşı yetkililerin alması gereken önlemler neler?
Depremden önce, deprem anında ve sonrasında yapılması gerekenler
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