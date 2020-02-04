Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Benzine yapılan 8 kuruş zam geri alındı (3 Şubat 2020)

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam yapıldı. Daha sonra yapılan zammın geri alındığı açıklandı.