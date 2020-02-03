Kristal-İş Genel Başkanı’na ‘görevden alma’ tepkisi: Pabuç bırakmayacağız

Kristal-İş Genel Merkezi tarafından yönetimden el çektirilen Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı ve Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Gül, Hakan Kaya, Kürşat Bıyık, Cengiz Yavuz karara tepki gösterdi. İşçilerle birlikte şube binasında açıklama yapan Erdal Akyazı, şube yönetim kurulu ve işyeri temsilciliği seçimlerini yenileme kararı aldıkları için “disiplinsizlikle” suçlandıklarını hatırlatarak, “Eskişehir işçisi ve seçilmiş yöneticileri olarak bu hukuk tanımazlığa pabuç bırakmayacağız” dedi.

Akyazı açıklamada şunları söyledi: “Genel başkanlık makamında bulunan Bilal Çetintaş kurum içerisinde herkesin ve her bölgenin kendisine biat etmesi için sendikamız Kristal-İş ve onun iç örgütlülüğünü bozmaya çalışmakta ve tam bir kaos ortamına sürüklemektedir. Bilal Çetintaş kasım 2019’da bütün işyerlerimizde toplanan işyeri temsilciliği ve şube seçimleri yapılması taleplerini sümen altı ederek Eskişehir işçisini yok saymıştır. Bu bağlamda bütün uzlaşma çabalarımıza rağmen, Eskişehir işçisinin gücünden ve birliğinden korkarak, şube yönetim kurulumuzun taleplerini de hiçe saymak istemiştir. Şube yönetim kurulumuz 15 Ocak’ta yasalar ve ana tüzüğümüzün ‘Söz ve karar tabanın olacaktır’ hükmü gereği, seçim kararı almıştır. Eskişehir Şube Yönetim Kurulumuzun seçim kararını ‘disiplinsizlik’ olarak göstermek isteyen Bilal Çetintaş, Genel Merkez Yönetim Kurulunu ve Genel Merkez Disiplin Kurulunu o günden bu yana baskı altına alarak, Disiplin Kurulu Kararı ile Eskişehir Yönetim Kurulumuza geçici olarak görevden el çektirmiştir. Sendikamızın kurulu gücünü 16 yıl aralıksız kullanan Bilal Çetintaş, bu güçten o kadar zehirlenmiş ki bu ülkenin hâlâ bir hukuk devleti olduğuna ve mahkemeleri bulunduğunu unutmuş gözüküyor. 1999 yılından bu tarafa işi, ekmeği ve örgütü için mücadele eden Eskişehir işçisi ve seçilmiş yöneticileri olarak bu hukuk tanımazlığa pabuç bırakmayacak; her türlü mücadeleyi vermekte kararlı olduğumuzu bildirmek istiyoruz. Sendikamız Kristal-İş bundan önce olduğu gibi, Bilal Çetintaş yönetiminden sonra da; işçi haklarının, demokrasinin ve hukuk devletinin yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir.” (İstanbul/EVRENSEL)

Kristal-İş'te işçinin iradesine darbe: Eskişehir Şube Başkanı Akyazı görevden alındı