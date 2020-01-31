Kristal-İş'te işçinin iradesine darbe: Eskişehir Şube Başkanı Akyazı görevden alındı

Kristal-İş Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı’nın sendikanın genel merkezi tarafından görevden alınması üzerine işçiler, Eskişehir şube binasında oturma eylemi başlattı. Genel merkezin demokrasiden değil atamadan yana olduğunu söyleyen işçiler, “Seçimle gelen seçimle gider” dedi.

Kristal-İş Genel Merkez Disiplin Kurulunun Eskişehir Şube Başkanı Erdal Akyazı ile şube yönetim kurulu üyeleri Ahmet Gül, Hakan Kaya, Kürşat Bıyık, Cengiz Yavuz’a görevden el çektirilmesine ve 19 Nisan 2020 tarihinde sendika genel merkez olağanüstü genel kurulu yapılmasına karar verdi.

İŞÇİLER TEPKİLİ: KOYALIM SANDIĞI

Alınan karara tepki olarak şube binasında oturma eylemi başlatan Eskişehir Şube üyesi işçiler şunları söyledi: Kristal-İş sendikasının tarihinde olmayan, Kristal-İş'e yakışmayan, beklemediğimiz, öngörmediğimiz ve doğru bulmadığımız bir durumla karşı karşıyayız. Kristal-İş yöneticileri eylemleri ve söylemleriyle, demokrasiden yana değil atamadan yana taraf olmuştur. Kristal-İş üyesi olan cam emekçileri dün olduğu gibi bugün de eylemleri ve söylemleriyle demokrasiden yana taraf olmuştur. Cam emekçisine yakışan da budur. Herkes şunu bilmelidir ki Kristal-İş üyesi olan cam emekçileri genel merkezden büyüktür. Seçimle gelen seçimle gider. Koyalım sandığı, kim kazanırsa tebrik etmesini biliriz.(İstanbul/EVRENSEL)

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