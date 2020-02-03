Kocaeli'de iş cinayeti: Fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi

Sendika hakkı için direnen VİP Tekstil işçilerine sınıf kardeşlerinden destek

Sendikalı oldukları için işten atılan VİP Tekstil işçilerinin direnişi 77 gündür soğuk havaya rağmen kararlı şekilde devam ediyor. İşçilere diğer fabrikalardaki sınıf kardeşlerinden destek de geliyor.