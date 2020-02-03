Kocaeli'de iş cinayeti: Fabrikanın çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi
Başiskele'de fabrikanın çatısına tamir için çıkan İşçi Çetin Korkmaz, kaplamanın kırılması sonucu zemine düşerek yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, çalıştığı fabrikanın çatısını tamir eden 54 yaşındaki İşçi Çetin Korkmaz, kaplamanın kırılması sonucu zemine düşerek, yaşamını yitirdi.
DHA'nın haberine göre iş cinayeti, sabah saatlerinde, Başiskele Vezirçiftliği Mahallesi Fakülte Caddesi'nde bulunan makine üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikanın çatısına tamir için çıkan Çetin Korkmaz, plastik kaplamanın kırılması sonucu metrelerce yükseklikten fabrikanın içine düştü. İşçinin düştüğünü gören mesai arkadaşları, 112 Acil Servise haber verdi. İhbarla fabrikaya gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Çetin Korkmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Korkmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesinin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İŞÇİ SENDİKA SERVİSİ)
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