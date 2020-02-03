03 Şubat 2020 11:56
Son Güncellenme Tarihi: 03 Şubat 2020 15:09

Ocak 2020 Medya İzleme Raporu: İhlaller, engeller, soruşturmalar, cezalar…

Basın meslek örgütlerinin 2020 Ocak ayı hak ihlalleri raporlarında, basın kurumları ve gazetecilere yönelik baskılarda bir değişiklik yaşanmadığı belirtildi.

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TGS Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın yüzlerce gazetecinin sarı basın kartını hiçbir gerekçe sunmadan iptal etmesini ve tepkiler üzerine geri adım atarak kartları yeniden kullanıma açmasını sordu

Fotoğraf: Evrensel

  • ANASAYFA
  • MEDYA
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    Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) ve Dicle Fırat Gazeteciler Derneği 2020 Ocak ayı Medya İzleme Raporunu açıkladı. Basın meslek örgütleri basın emekçilerinin yılın ilk ayında da engelleme ve sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve birçok gazeteci hakkında dava açıldığını ve ceza verildiğini belirterek "Sistematik baskıya karşı tek çıkış yolu örgütlü mücadeledir” dedi.

    ÇGD: GAZETECİLİĞİ SAVUNMAK İÇİN ÖRGÜTLENMEYE…

    ÇGD Ankara, Bursa ve Antalya şubelerinin çalışmalarıyla hazırlanan aylık raporların ilki Ocak-2020 Medya İzleme Raporu, basındaki ihlaller, gazetecilerin hak kayıpları, gazeteciliğe yönelik engeller, soruşturmalar ve cezalar, medya kuruluşu ayrımı yapılmaksızın kaydedildi.

    Ocak ayı raporunda; Anadolu Ajansının Sözcü’nün aboneliğini tek taraflı feshetmesi, Van kayyumunun gazetecilerin ulaşım kartını iptal etmesi, Cumhuriyet temsilcisinin Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın toplantısına davet edilmemesi, Basın İlan Kurumunun gazetemiz Evrensel’e “okur dayanışması” nedeniyle verdiği ilan durdurma kararı, Cumhurbaşkanlığının basın kartı engeli, Bursa’da Uğur Mumcu anmasına “kararname” engeli yer aldı.

     “Gözaltı, tutuklama, dava ve yargı kararları” başlığı altında ise şu bilgilere yer verildi:

    • Gazeteci Mehmet Erol’a hapis istendi.
    • Gazeteci Ahmet Altan’a verilen ceza onandı.
    • Gazeteci Barış Polat’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.
    • Cumhuriyet’e açılan tazminat davası ertelendi.
    • Gazeteci Osman Akın’a 5 ay hapis cezası verildi.
    • Cumhuriyet Gazetesi Muhabiri Seyhan Avşar’ın davası düşürüldü.
    • Cumhuriyet’in Brunson davası ertelendi.
    • Gazeteci Cevdet Akgün gazeteciler gününde cezaevine girdi.
    • Sözcü yazar ve çalışanlarına ilişkin cezanın gerekçesi açıklandı.
    • Özgür Gündem ana davası devam etti.
    • Gazeteci Mehmet Yılmaz’ın yargılanması devam etti.
    • Gazeteci Hakan Gülseven’e hapis cezası verildi.
    • Sözcü Gazetesi Sahibi Burak Akbay hakkındaki yakalama kararı kaldırıldı.
    • Anadolu Ajansı çalışanları Kahire’de gözaltına alındı.
    • Can Dündar ve Abbas Yalçın’ın davası düşürüldü.
    • Gazeteciler Kazım Güleçyüz ve İbrahim Özdabak’a hapis cezası verildi.
    • Gazeteci Hayri Demir’in davası ertelendi.
    • Gazeteci Beritan Canözer’in davası ertelendi.
    • Sabah Gazetesi Cumhurbaşkanlığı muhabiri gözaltına alındı.
    • Gazeteci Aziz Oruç hakkında hapis cezası istendi.
    • Gazeteci Melike Aydın tahliye edildi.
    • Gazeteci Mehmet Dursun’un davası ertelendi.
    • Gazeteci Pelin Ünker’in Paradise Papers davası ertelendi.
    • Gazeteci Mehmet Kızmaz’a tazminat davası reddedildi.
    • Yasaklı Wikipedia kullanıma açıldı.

    Raporun sonunda “Mesleğimizi, ilkelerimizi ve demokrasiyi savunmaya devam edeceğiz. Gazetecilerin saldırılara ve yargılama tehditlerine maruz kalmadığı, özgürce konuşup yazdıkları, haber yaparken engellenmedikleri günlere ulaşmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Tüm meslektaşlarımızı, gazeteciliği savunmak için örgütlenmeye çağırıyoruz” denildi.

    "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ GERİYE GİDİYOR"

    Dicle Fırat Gazeteciler Derneği'nin hak ihlalleri raporu da 2020 yılının ilk ayında basına ve gazetecilere yönelik baskıların devam ettiğini, basın emekçilerinin engelleme ve sorunlarla karşı karşıya kaldığını ve birçok gazeteci hakkında dava açıldığını, birçok gazeteciye de ceza verildiğini gözler önüne serdi. Açıklamada “Türkiye her gün basın özgürlüğü noktasında geriye doğru gidiyor” denildi.

    "4 GAZETECİYE 21 YIL 6 AY HAPİS VERİLDİ"

    Ocak ayında gazetecilere yönelik hak ihlalleri şöyle sıralandı: 4 gazeteci hakkında 21 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi. 2 gazeteci tahliye edildi. 2 gazeteci hakkında dava açıldı. 12 gazeteci yargılandı. 7 gazeteci işinden oldu. 1000’e yakın gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi, tepkiler üzerine tekrar aktifleştirildi. Basın kurumlarına yönelik saldırılar ve zorluklar sürdü, gazetelere ilan ambargosu uygulandı.

    Açıklamanın sonunda Dicle Fırat Gazeteciler Derneği şöyle dedi: “Basına yönelik baskı ve engellemelerin sonlandırılmasını, basın emekçilerinin özgür çalışma ortamının sağlanmasını talep ediyoruz. Basın özgürlüğünü sağlayana kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz.” (MEDYA SERVİSİ)

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