AKP'nin yerel yönetimler taslağı, halkı söğüşleme planının parçası mı?

Son günlerde Kanal İstanbul tartışması ile tekrar gündemin baş köşesine oturan AKP'nin yerel yönetimler taslağına dair ortaya çarpıcı ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Taslak düzenlemeye göre emlak vergisine ve çöp vergisine dolayısıyla su faturalarına büyük zamlar gelecek.

Sözcü gazetesinden Erdoğan Süzer'in haberine göre, AKP'nin hazırladığı yerel yönetimler düzenleme taslağı, halkın hayatını daha da zorlaştıracak bir dizi yeni zam içeriyor. Taslak düzenlemeye göre, emlak vergileri artık 4 yıl yerine 2 yılda bir ve semt, muhit ve mevki bazında belirlenecek. Bu düzenleme yasalaşırsa emlak vergileri her 2 yılda 1 artacak ve halkın oturduğu sokağa, mahalleye göre olağanüstü zamlar yapılabilecek. Düzenlemeyle ayrıca Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV) yüzde 41 ile yüzde 213 oranında artırılacak. Dolayısıyla su faturaları olağanüstü zamlanacak, su fiyatları elektrik ve doğalgaz faturalarıyla yarışacak. Bu zamların yanı sıra evine konut sigortası yaptıranlardan da yüzde 10 ilave para tahsil edilecek. (HABER MERKEZİ)

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