Adalet Arayan İşçi Aileleri, Davutpaşa'da katledilen işçiler için yürüdü

Adalet Arayan İşçi Aileleri, 31 Ocak 2008’de İstanbul Davutpaşa’daki bir atölyede meydana gelen patlamada yaşamını yitiren 20’si işçi 21 kişiyi anmak için yürüyüş düzenledi.

İstanbul Zeytinburnu'daki Dumlupınar Caddesi’nde başlayıp patlamanın yaşandığı atölye önünde son bulan yürüyüşe yaşamını yitirenlerin aileleri, yakınları ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Yaşamını yitirenlerinin fotoğrafları ve “12 yıldır adalet arıyoruz” yazılı pankart ile “Davutpaşayı unutmadık unutturmayacağız”, “Sorumlular yargılansın, adalet istiyoruz” dövizleri açan kitle, “İş kazası değil, cinayet”, “Çalışırken ölmek istemiyoruz” sloganları attı.

"YILMADIK, BIKMADIK, USANMADIK"

Fotoğraf: MA

İşçi aileleri adına açıklama yapan, patlamada yaşamını yitiren Gülhan Çabuk’un eşi İdris Çabuk, iş cinayetlerinde yaşamlarını yitirenleri anarak acılarının halen taze olduğunu ifade etti. 12 yıldır adalet arayışından vazgeçmediklerini söyleyen Çabuk, “12 yıldır her gün yüreklerimiz dağlanıyor, acılarımız taptaze, işte bu acılarımız ve adalet ülkümüz bizleri birleştirdi. Yılmadık, bıkmadık, usanmadık. Adalet gerçekleşsin diye gayret gösterdik” dedi.

"MÜCADELEMİZ ÇALIŞIRKEN ÖLMEMEK İÇİN"

Yürüttükleri 12 yıllık mücadelenin yalnızca kendi mücadeleleri olmadığını belirten Çabuk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bizler, sadece kendi adalet davamızın değil emeğiyle geçinen, denetimsizlik ihmal nedeniyle hayatını kaybeden bütün işçi kardeşlerimizin acısını kalbimizde hissettik. Bütün kaygımız ve mücadelemiz, ekmek mücadelesinin işçinin hayatına mal olmaması içindir. Çalışırken ölmemek içindir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlandığı daha insani çalışma koşulları içindir. Denetim sorumluluğu olanların görevlerini gereği gibi yapması içindir.”

Davutpaşa'nın unutturulmaması için Büyükşehir Belediyesi ile Zeytinburnu Belediyesinden patlamanın yapıldığı yerin yaşamını yitirenler adına park yapılmasını talep ettiklerine değinen Çabuk, bu konuda ısrarcı olacaklarına vurgu yaptı.

"ADALET YERİNİ BULMADI"

Patlamada sonrası yaşanan mahkeme sürecinde adaletin yerini bulmadığını aktaran Çabuk, “Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri iş cinayetinde sorumlu bulunmasına rağmen verilen cezaların 'cezasızlık' anlamına geldiğini gördük. Cezaların iki yılın altında olması ve bununla beraber "hükmün açıklanmasının geri bırakılması' karan nedeniyle sanıklar bir gün bile hapis yatmadı, Davutpaşa patlamasında yakınlarını kaybedenler olarak, vicdan ve adalet duygumuzu zedeleyen bu kararı kabul etmedik, avukatlarımız aracılığıyla üst mahkemelere itirazlarımızı yaptık” diye konuşmasını sonlandırdı.

"BAŞKA CANLAR YANMASIN"

Fotoğraf: MA

Ardından söz alan, patlamada yaşamını yitiren Orhan Saday’ın babası Adnan Saday, hükümet yetkililerine seslenerek, “Duyarlı insanlara teşekkür ederim. İl başkanları, İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı; sokaklara girin, sokaklardaki insanların acısına saygı duyun. Yüzeysel televizyonda boy göstermek değil her şey. Hepimiz burada yaralıyız. Biz buraya park yapmak istiyoruz” dedi.

Daha sonra söz alan, yaşamını yitiren işçi Hüseyin Tayranoğlu’nun eşi Fadime Tayranoğlu da 12 yıldır adalet arayışlarını devam ettirdiklerini ifade ederek mücadelelerinin amacının başka acıların yaşanmasını önlemek olduğunu söyledi.

Açıklamaların ardından patlamanın yaşandığı yere karanfil bırakan kitle, buradan 91'inci Adalet ve Vicdan Nöbeti için Taksim Galatasaray Meydanı’na geçti. (İstanbul/MA)

Davutpaşa aileleri 12 yıldır adalet arıyor: Adalet parası olan patronlardan yana!