Ayşe Tuba Arslan’ın öldürülmesinde ‘ihmal’ soruşturması 65 gündür sonuçlanmadı

Meltem AKYOL

İstanbul



Eskişehir’de 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen eski eşi tarafından katledilen Ayşe Tuba Arslan’ı ölüme götüren ihmaller konusunda başlatılan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) incelemesinin üzerinden 65 gün geçmesine rağmen hiçbir sonuç çıkmazken, bu süre zarfında Türkiye’de 57 kadın daha öldürüldü.

Ayşe Tuba Arslan’ı ölüme götüren ihmaller zincirini ve emniyet ile savcılığa yaptığı 23 suç duyurusunun nasıl sonuçsuz kaldığını raporlaştıran Eskişehirli kadın avukatlar Heval Yıldız Karasu, Pınar Çelik Arpacı, Betül Duman, Neriman Ersin, Fatma Girgin, Funda Güney ve Ceren Koçak, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer ile bir araya geldi.

Ayşe Tuba Arslan’ın katili hakkında hazırlanan iddianamede katil hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken, 7 avukatın hazırladığı ve Evrensel'de de daha önce haber olan rapor Eskişehir’de adli makamlar, emniyet birimleri, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile mahkemelerin Ayşe Tuba Arslan’ın can güvenliğinin tehlikede olduğunu bildiğini ortaya koyuyordu. Arslan’ın 23 kez suç duyurusunda bulunmasına rağmen korunamadığının ortaya çıkmasının ardından Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) inceleme başlattı. İnceleme başlatıldığını HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, 30 Kasım 2019’da açıkladı. İnceleme başlatılmasının üzerinden 65 gün geçti ve henüz herhangi bir açıklama yapılmadı.

7 avukatın hazırladığı rapor hem yargıda hem emniyetteki ihmalleri ayrıntılı olarak ortaya koyarken HSK'de Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı da ayrı ayrı inceleme başlattı. 65 gündür kimin ihmali olduğu araştırılıyor. Ancak aradan geçen 65 günde Türkiye’de kadınlar öldürülmeye devam etti. İncelemenin devam ettiği sürede 57 kadın daha öldürüldü. Üstelik bunlar yalnızca görebildiklerimiz. Son olarak Antalya’da Esma Polat boşandığı eşi tarafından öldürüldü. Cinayetten sonra Esma Polat’ın da katil koca hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

CHP’li Çakırözer, “İnceleme soruşturmaya dönüştü mü? Kimler hakkında soruşturma açıldı? Bu cinayette kimlerin ihmali var? Varsa nasıl bir ceza verildi? Verilmediyse niye verilmedi? Neden kimse Ayşe Tuba’nın çığlığını duymadı? Kamu görevlileri hakkında herhangi bir adli soruşturma var mı yok mu?” diye sordu.

"KADINLAR GÖRE GÖRE GÖRE ÖLDÜRÜLÜYOR"

“Neden bu uzaklaştırma kararları takip edilmiyor? Uymayanlara neden yaptırım uygulanmıyor?” diye soran CHP’li Çakırözer, “HSK, incelemesinden 65 gündür hiçbir sonuç yok. Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı genelgeler yayınlıyor. HSK, 65 gündür ihmal arıyor. Ama bunlara uyan yok. Uymayana da yaptırım yok! Kadınlar göz göre göre öldürülüyor, ihmal sürüyor, devlet onları koruyamıyor” ifadelerini kullandı.

6284 TAM ANLAMIYLA UYGULANANA KADAR...

Eskişehir’de kamuoyunun tepkisi ve avukatların mücadelesi ile Evrensel'in de aralarında bulunduğu gazetelerin ısrarlı takibi ile şiddet tehdidi altındaki kadınların korunmasına yönelik bazı adımlar atılmaya başlandı. Eskişehir’de kadına şiddet vakalarında ilk kez elektronik kelepçe kullanıldı. Tehdit altındaki her kadın için risk analizi yapıldı. Tüm bu örneklerin olumlu olduğunun altını çizen Çakırözer, “HSK ve Başsavcılık incelemeleri bir an önce sonuçlansa buradaki yaptırımlar Türkiye’ye de örnek olacak. İstanbul Sözleşmesi ve onunla ilgili 6284 sayılı yasa yargı, emniyet ve aile bakanlığı uzmanlarınca Türkiye’nin her yerinde tam anlamıyla uygulanana kadar bu mücadeleyi sürdürmek zorundayız” dedi.

