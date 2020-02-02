Son 30 yılda Göller Bölgesi'nde 10 göl tamamen kurudu

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, son yıllarda hızla artan küresel iklim değişiklikleri, kuraklık, vahşi tarımsal sulamalar gibi nedenlerle hızla su kaybeden göllerin deprem yaşadığını söyledi. Dr. Kesici, son 30 yılda 10 gölün tamamen kuruduğu Göller Bölgesi'nde Eğirdir, Beyşehir, Burdur, Salda gibi diğer göllerin tümündeki su seviye kaybının yüzde 60'ı bulduğunu açıkladı.

TTKD Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, son 50 yılda birçok gölün kuruduğu Göller Bölgesi'ne dikkat çekti. Göller Bölgesi'ndeki göllerin birbirine bağlı olduğunu belirten Dr. Erol Kesici, "Buna ister yaşam bağı, ister göbek bağı denilsin. Eğirdir Gölü'nün başı ağrırsa Beyşehir'in de, Karacören'in de başı ağrır. Göllerimiz ve bölgemiz deprem bölgesinde. Göllerin suları, yeraltı sularının ve kayaçların güvencesidir, tutkalıdır, bütünlüğü korunmalıdır" dedi.

Göllerdeki depremin temel nedeninin insan olduğunu belirten Dr. Kesici, "Son yıllarda Göller Yöresi'ndeki göllerimizin birçoğunda neredeyse yüzde 60 su kayıpları söz konusudur. Göllerimiz dünden bugüne kötü yönetimin, popülist bakışın felaketini yaşamıştır. Bugün bir zamanlar dünyanın en çok sayıda doğal göllerine sahip olan yöremiz, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü'nü kutlayacak günde mi, yoksa kaybettiklerini anacak günde mi?" diye konuştu.

GÖLLER BÖLGESİ'NDE 10 GÖL YOK OLDU

Dünyanın en çok doğal gölüne sahip Göller Bölgesi'nde son 30 yıl içinde irili ufaklı 10'dan fazla gölün kuruduğuna işaret eden Erol Kesici, "Türkiye'nin en büyük tatlı su gölleri olan Beyşehir ve Eğirdir göllerinde ortalama su seviyeleri yüzde 60 oranında azalmıştır. Başta milli park da olan Kovada Gölü ve çok sayıdaki göllerimiz aşırı kirlilik nedeniyle kullanamama ve kuruma sürecindedir. Ülkemizin beşinci büyük doğal tatlı su gölü Akşehir kuruyalı, haritadan silineli 10 yılı geçti" diye konuştu.

“KİRLİLİK VE AŞIRI SU ALIMI GÖLLERİ YOK EDİYOR”

Bilim insanlarının uyarılarına rağmen, Türkiye'nin en büyük doğal tatlı su göllerinin içme- kullanma yerine vahşi sulamada kullanıldığını kaydeden Dr. Kesici, "Biyolojik yapılarına müdahaleler ve kirlilikle doğallıkları yok edildi. Aşırı su alımları sonunda kuruma sürecine girdiler. Bununla beraber su kıtlığı ve iklimlerdeki bozulmalar da arttı" dedi. (Antalya/DHA)

Türkiye Tabiatı Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici kuruyan gölün üstünde Fotoğraf: DHA